Toyota'da satışlar üst üste dördüncü ayda da geriledi

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Toyota'nın küresel satışlarındaki zayıf seyir mayıs ayında da devam etti. Şirketin açıkladığı verilere göre, Toyota ve Lexus markalarını kapsayan toplam küresel satışlar geçen yılın aynı ayına göre yüzde 7,2 düşerek 834 bin 279 adede geriledi. Böylece şirketin satışlarındaki düşüş serisi üst üste dördüncü aya ulaştı.

Çin pazarı en büyük kaybı yaşadı

Mayıs ayında Japonya iç pazarında RAV4 ve bZ4X modellerine yönelik talebin etkisiyle satışlar yüzde 11,1 artarken, Japonya dışındaki pazarlarda satışlar yüzde 9,6 geriledi.

En sert düşüş ise Çin'de görüldü. Toyota'nın bu pazardaki satışları yıllık bazda yüzde 31,7 azalırken, Lexus markasının mayıs satışları yüzde 12, yılın ilk beş ayındaki satışları ise yüzde 10 geriledi.

Bazı bölgelerde satışlar sert düştü

Kuzey Amerika'da satışlar büyük ölçüde yatay seyrederken, ABD pazarında yüzde 0,6'lık sınırlı bir gerileme yaşandı. Latin Amerika'da satışlar yüzde 10, Okyanusya'da yüzde 26, Orta Doğu'da ise yüzde 38 düştü.

Üretimde de gerileme yaşandı

Toyota'nın Japonya dışındaki üretimi mayısta yüzde 9 azalırken, küresel üretim de yaklaşık yüzde 5,5 geriledi. Üretimde yaşanan düşüşün özellikle hibrit ve şarj edilebilir hibrit modellerde stok sorunlarını artırabileceği, teslimat sürelerini uzatabileceği ve fiyatlar üzerinde baskı oluşturabileceği değerlendiriliyor.

Elektrikli ve hibrit araçlarda büyüme sürüyor

Küresel satışlardaki düşüşe rağmen Toyota'nın elektrifikasyon tarafındaki büyümesi devam etti. Şirketin hibrit araç satışları yüzde 4, şarj edilebilir hibrit satışları yüzde 35 artarken, tamamen elektrikli araç satışlarında da güçlü yükseliş kaydedildi.

Buna karşın bazı sektör uzmanları, Toyota'nın elektrikli araç dönüşümünde rakiplerine kıyasla daha temkinli ilerlediğini ve üretim kapasitesindeki sınırlamaların tüketicilerin yeni nesil modellere erişimini zorlaştırabileceğini ifade ediyor.