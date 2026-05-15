Japon devler satış kaybetti: Toyota ve Honda elektrikli dönüşümde geride kaldı

Çin otomotiv pazarı, içten yanmalı motorlu araçlardan hızla uzaklaşıyor. Çin Binek Otomobil Birliği’nin (CPCA) yayımladığı Nisan 2026 verilerine göre, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modelleri kapsayan “Yeni Enerji Araçları”nın (NEV) perakende satış penetrasyonu ilk kez yüzde 60 seviyesini aşarak yüzde 61,4’e ulaştı.

Nisan ayında Çin’de toplam 849 bin adet yeni enerji aracı satılırken, geleneksel benzinli araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 37 düşüşle 530 bin adede geriledi. Veriler, dünyanın en büyük otomobil pazarında elektrikli dönüşümün hızlandığını ortaya koydu.

Çinli markalar pazarı ele geçiriyor

Rapora göre Çinli yerli otomobil markaları elektrikli dönüşümde büyük avantaj sağladı. Yerli üreticilerin yeni enerji araç penetrasyonu yüzde 80,1’e ulaşırken, yabancı markaların ağırlıklı olduğu ortak girişim şirketlerinde bu oran yalnızca yüzde 14,1 seviyesinde kaldı.

Özellikle yüksek teknoloji donanımı, uygun fiyat politikası ve dijital özellikleriyle öne çıkan Çinli elektrikli otomobillerin, tüketicilerin tercihini hızla değiştirdiği belirtiliyor.

Honda’nın satışları sert düştü

Çin pazarındaki dönüşümden en fazla etkilenen markalardan biri Honda oldu. Ocak-Nisan 2026 döneminde şirketin Çin satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28 düşerek 145 bin 65 adede geriledi.

Sadece nisan ayında ise Honda’nın Çin’deki terminal satışlarının yüzde 48 düştüğü kaydedildi.

Toyota da pazar kaybediyor

Toyota da Çin’deki daralmadan kaçamadı. Şirketin yılın ilk dört ayındaki satışları yüzde 10 düşüşle 477 bin 100 adede gerilerken, nisan ayındaki toplam satış hacmi yüzde 25 azaldı.

Buna karşın markanın Çin’e özel geliştirdiği elektrikli modellerde dikkat çekici bir büyüme görüldü. Toyota’nın Çin’deki yerelleştirilmiş elektrikli araç satışları nisanda yıllık bazda yüzde 88 arttı.

“Elektrikli dönüşüm artık zorunluluk”

Uzmanlara göre Çin otomotiv pazarındaki son veriler, geleneksel içten yanmalı motorlu araç stratejisinin sürdürülebilir olmadığını gösteriyor.

Çinli üreticilerin elektrikli araç dönüşümünü hızlandırdığı pazarda, Toyota ve Honda gibi küresel markaların rekabet gücünü koruyabilmesi için yerelleştirilmiş ve uygun fiyatlı elektrikli modellere daha hızlı yönelmesi gerektiği değerlendiriliyor.