Toyota'dan elektrikli LFA hamlesi

Toyota, uzun süredir merakla beklenen Lexus LFA’nın halefi olarak değerlendirilen yeni LFA konsept otomobilini tanıttı. En dikkat çekici nokta ise aracın tamamen elektrikli olarak tasarlanmış olması oldu. Bu adım, Toyota’nın bugüne kadar sürdürdüğü çoklu güç aktarma stratejisi içinde çarpıcı bir yenilik olarak öne çıkıyor. Seri üretime girerse LFA konsepti, şirketin en üst seviye performans modeli olarak konumlanacak.

Gazoo Racing GT ve GT3: Hibrit V8 dönemi

Toyota, LFA konseptine ek olarak Gazoo Racing GT ve onun yarış versiyonu olan GT3 modellerini de tanıttı. 2027’de piyasaya sürülmesi planlanan bu araçlar, yeni geliştirilen 4.0 litrelik çift turbo şarjlı V8 motor ile tek elektrik motorunu birleştiren hibrit bir güç ünitesiyle donatılacak. Bu modeller, Toyota’nın yeni amiral gemisi spor otomobilleri olacak.

2010-2012 yılları arasında sadece 500 adet üretilen ve bugün koleksiyoncuların gözdesi olan LFA, Lexus’u süper otomobil ligine taşıyan model olmuştu. Yeni LFA konsepti, Toyota’nın elektrikli, hibrit, içten yanmalı ve hidrojenli araçları bir arada sunan “çoklu yol” stratejisinin en iddialı halkalarından biri olarak değerlendiriliyor.