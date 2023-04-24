Türkiye yatırım için çok iyi bir alternatif

Volkan DEMİRKUŞAK

Chery fabrikasında bu­luşma şansı buldu­ğumuz Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yın Tongyue, Çin’de gördüğüm en pozitif ve enerjik insan olabi­lir. Kendisinin bir Almanya otomotiv geçmişi olduğunu da öğrendik. Tongyue’un hedefle­ri büyük, “Almanlardan esin­lendik, öğrendik şimdi yükse­leceğiz” diyor.

Bulundukları bölgelerde lokalleşmeye önem verdiklerini, o yüzden Türki­ye’yi önemsediklerini söyle­yen Tongyue, “150.000’e ya­kın rakama ulaşırsak Türkiye üretim için çok iyi bir alterna­tif olacaktır” dedi. Avrupa’da­ki potansiyel ülkeler arasında Türkiye’nin çok önemli bir ye­ri olduğunu söyleyen Tongyue, fabrika haricinde Türkiye’de bir Ar-Ge merkezi de kurabi­leceklerini müjdeledi. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ile çok sıkı çalıştık­larını, pazar için çok heyecan­lı olduklarını yineleyen Tong­yue, “Rusya’da tüm Avrupalı­lar çekilince pazar bize kaldı. Biz de fırsatı kaçırmadık, ra­kamlarımızı katladık” derken, Omoda ve Jaeco markalarıyla 2030 hedeflerinin 1.4 milyon olduğunu da söyledi.

Sohbet sırasında daha önce Ford ve Porsche 718’in tasarı­mında görev yapan Türk tasa­rımcı Hakan Saraçoğlu’nun tasarımın başında olduğunu da gururla öğreniyoruz. Yine Chery Group’un fabrikasında fotoğrafı asılmış Türk isim­leri de gördük. Chery Group Başkan Yardımcısı Guibing, dünyanın her yerinden davet edilen basın mensuplarına ve bayilere yaptığı konuşma­da, “Dünyada trendler, mar­ka aidiyetleri değişiyor, yeni müşteriler sadece beğendik­leri için otomobil alıyorlar. Müşteri deneyimleri, bayi­ler, butikler hepsi farklı. Bu­nu anlamayan geride kalır” diye konuştu. Yeni jeneras­yona ulaşmak için daha çok mobilite, eğlence, bağlana­bilirlik şart, “Omoda ve Jae­coo ile buna ulaşacağız. SUV modellerle ilk yılda 30 ülke 2024’te ise 70 ülkeye toplam­da 400.000 satışı hedefliyo­ruz” dedi.

Çin’e karşı rekabet gücümüzü artırmalıyız

Geçtiğimiz haftalarda Oto­motiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu çok önemli bir açıklamada bulun­du. Kaçıranlar için kısaca ak­tarayım. Eroldu, Türkiye ve Çin’in AB ülkelerine yaptığı ih­racatları yanyana koydukları­nı, 2020’de mütevazı rakamlar­la ihracat yapan Çin’in 2021’de ülkemizi yakalayıp 2022’de geçtiğini söylemişti. Avrupa’ya ihracat konusunda Çin’in ülke­mize önemli bir rakip olacağı­nı söyleyen Eroldu, “Çin’de 25 milyon kapasite var, orta vade­de ülkemiz sanayisini kesinlik­le etkileyecek, buna yönelik bir politika oluşturmamız lazım.

50 yıllık bir emek var, rekabet­çiliğimizi tekrar artırmamız gerekiyor. Başka yöntemi yok” dedi. Cengiz Bey’den aktardık­larım bunlar, Çin seyahatinde­ki gözlemlerimin ardından ive­di bir şekilde sektörümüzün desteklenmesi, olası yatırımla­rın önünün açılması, pazarın büyümesi için vergi baskısın­dan kurtulmamız lazım.

Çinliler büyük bakıyor

Çinliler öyle büyük bir oyun kurmuşlar ki Şangay Otomobil Fuarı ve Chery üretim ve Ar-Ge tesislerinde geçirdiğim 7 günün ardından puzzle’ın parçalarını birleştirmeye çalışıyorum. Devir Çinlilerin devri, bunu Chery Başkan Yardımcısı Guibing Zhang söylüyor. Otomotiv pazarı 2 milyonken Amerikalılar, 30 milyonken Japon- Koreliler, 60 milyon adetken Almanlar öndeyken rakam 80 milyon adet ve üstüne çıkınca “Şimdi sıra bizde” diyor Guibing. Haksız sayılmaz, Chery’nin Çin’deki 10’dan fazla fabrikasında şu anda toplamda 1.2 milyon adetlik üretim varken kapasitenin 3 milyon olması akıl almaz.

1.2 milyonluk üretimin seneye 2 milyona çıkması öngörülüyor. Yani bir yıldaki artış neredeyse Türkiye pazarı büyüklüğünde. Almanya’da tasarım merkezleri, konvansiyonel motorlular gerçekten inanılmaz. Çinlilerin kafasının üstünde Demokles’in kılıcı gibi dolaşan “güvensiz” algısını yıkmak için neredeyse dünyadaki her standart çarpışma testinde 5 yıldızı alma konusuna da kafayı takmışlar ve çoktan tüm sınavları pekiyi ile geçmişler. Chery’nin Wuhu’daki fabrikasını gezerken de işi ne kadar ciddiye aldıklarını gördüm.