Türkiye yatırım için çok iyi bir alternatif
Shangay'daki fuar için gittiğimiz Çin'de konuşma şansı bulduğumuz Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yın Tongyue, Türkiye’ye çok kıymet verdiklerini söyledi. “Satışta 150.000 adete yaklaşırsak Türkiye üretim için çok iyi bir alternatif olacaktır” diyen Chery Group Başkanı, Türkiye’de ayrıca bir Ar-Ge merkezi de kurabileceklerini söyledi.
Volkan DEMİRKUŞAK
Chery fabrikasında buluşma şansı bulduğumuz Chery Group Yönetim Kurulu Başkanı Yın Tongyue, Çin’de gördüğüm en pozitif ve enerjik insan olabilir. Kendisinin bir Almanya otomotiv geçmişi olduğunu da öğrendik. Tongyue’un hedefleri büyük, “Almanlardan esinlendik, öğrendik şimdi yükseleceğiz” diyor.
Bulundukları bölgelerde lokalleşmeye önem verdiklerini, o yüzden Türkiye’yi önemsediklerini söyleyen Tongyue, “150.000’e yakın rakama ulaşırsak Türkiye üretim için çok iyi bir alternatif olacaktır” dedi. Avrupa’daki potansiyel ülkeler arasında Türkiye’nin çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Tongyue, fabrika haricinde Türkiye’de bir Ar-Ge merkezi de kurabileceklerini müjdeledi. Chery Türkiye Başkan Yardımcısı Ahu Turan ile çok sıkı çalıştıklarını, pazar için çok heyecanlı olduklarını yineleyen Tongyue, “Rusya’da tüm Avrupalılar çekilince pazar bize kaldı. Biz de fırsatı kaçırmadık, rakamlarımızı katladık” derken, Omoda ve Jaeco markalarıyla 2030 hedeflerinin 1.4 milyon olduğunu da söyledi.
Sohbet sırasında daha önce Ford ve Porsche 718’in tasarımında görev yapan Türk tasarımcı Hakan Saraçoğlu’nun tasarımın başında olduğunu da gururla öğreniyoruz. Yine Chery Group’un fabrikasında fotoğrafı asılmış Türk isimleri de gördük. Chery Group Başkan Yardımcısı Guibing, dünyanın her yerinden davet edilen basın mensuplarına ve bayilere yaptığı konuşmada, “Dünyada trendler, marka aidiyetleri değişiyor, yeni müşteriler sadece beğendikleri için otomobil alıyorlar. Müşteri deneyimleri, bayiler, butikler hepsi farklı. Bunu anlamayan geride kalır” diye konuştu. Yeni jenerasyona ulaşmak için daha çok mobilite, eğlence, bağlanabilirlik şart, “Omoda ve Jaecoo ile buna ulaşacağız. SUV modellerle ilk yılda 30 ülke 2024’te ise 70 ülkeye toplamda 400.000 satışı hedefliyoruz” dedi.
Çin’e karşı rekabet gücümüzü artırmalıyız
Geçtiğimiz haftalarda Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu çok önemli bir açıklamada bulundu. Kaçıranlar için kısaca aktarayım. Eroldu, Türkiye ve Çin’in AB ülkelerine yaptığı ihracatları yanyana koyduklarını, 2020’de mütevazı rakamlarla ihracat yapan Çin’in 2021’de ülkemizi yakalayıp 2022’de geçtiğini söylemişti. Avrupa’ya ihracat konusunda Çin’in ülkemize önemli bir rakip olacağını söyleyen Eroldu, “Çin’de 25 milyon kapasite var, orta vadede ülkemiz sanayisini kesinlikle etkileyecek, buna yönelik bir politika oluşturmamız lazım.
50 yıllık bir emek var, rekabetçiliğimizi tekrar artırmamız gerekiyor. Başka yöntemi yok” dedi. Cengiz Bey’den aktardıklarım bunlar, Çin seyahatindeki gözlemlerimin ardından ivedi bir şekilde sektörümüzün desteklenmesi, olası yatırımların önünün açılması, pazarın büyümesi için vergi baskısından kurtulmamız lazım.
Çinliler büyük bakıyor
Çinliler öyle büyük bir oyun kurmuşlar ki Şangay Otomobil Fuarı ve Chery üretim ve Ar-Ge tesislerinde geçirdiğim 7 günün ardından puzzle’ın parçalarını birleştirmeye çalışıyorum. Devir Çinlilerin devri, bunu Chery Başkan Yardımcısı Guibing Zhang söylüyor. Otomotiv pazarı 2 milyonken Amerikalılar, 30 milyonken Japon- Koreliler, 60 milyon adetken Almanlar öndeyken rakam 80 milyon adet ve üstüne çıkınca “Şimdi sıra bizde” diyor Guibing. Haksız sayılmaz, Chery’nin Çin’deki 10’dan fazla fabrikasında şu anda toplamda 1.2 milyon adetlik üretim varken kapasitenin 3 milyon olması akıl almaz.
1.2 milyonluk üretimin seneye 2 milyona çıkması öngörülüyor. Yani bir yıldaki artış neredeyse Türkiye pazarı büyüklüğünde. Almanya’da tasarım merkezleri, konvansiyonel motorlular gerçekten inanılmaz. Çinlilerin kafasının üstünde Demokles’in kılıcı gibi dolaşan “güvensiz” algısını yıkmak için neredeyse dünyadaki her standart çarpışma testinde 5 yıldızı alma konusuna da kafayı takmışlar ve çoktan tüm sınavları pekiyi ile geçmişler. Chery’nin Wuhu’daki fabrikasını gezerken de işi ne kadar ciddiye aldıklarını gördüm.