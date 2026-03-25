Türkiye’deki elektrikli otomobil sayısı açıklandı

Türkiye’de elektrikli otomobil sayısı hızla artmaya devam ediyor. Şubat 2026 itibarıyla trafikte kayıtlı elektrikli otomobil sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 92 yükselerek 395 bin 697’ye ulaştı.

Toplam otomobil sayısı 17,5 milyonu aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden yapılan derlemeye göre, aynı dönemde Türkiye’de trafiğe kayıtlı toplam otomobil sayısı 17 milyon 523 bin 423 olarak belirlendi.

Elektrikli araçlara ilgi artıyor

Düşük karbon salımı, yüksek enerji verimliliği ve sessiz çalışma özellikleriyle öne çıkan elektrikli araçlar, şarj altyapısındaki gelişmelerin de etkisiyle son yıllarda ciddi bir ivme kazandı. Yükselişte, Türkiye’nin yerli otomobili Togg’un piyasaya sunulması ve tüketici tercihlerinin değişmesi de önemli rol oynadı.

Elektrikli otomobil sayısı 400 bine yaklaştı

Elektrikli otomobil sayısı, 2015 yılında sadece 565 seviyesindeyken, 2024’te 183 bin 776’ya, 2025’te ise 370 bin 591’e çıktı. Şubat 2025’te 206 bin 22 olan sayı, son verilerle birlikte 395 bin 697’ye yükseldi. Elektrikli araçların toplam otomobiller içindeki payı ise yüzde 2,3 olarak kaydedildi.

Hibrit araçlarda da güçlü artış

Öte yandan hibrit araçlara olan ilgi de artışını sürdürüyor. İlk kez 2011 yılında 23 adetle kayıtlara giren hibrit otomobillerin sayısı, 2019’da 13 bin 877’ye ulaştı. Bu rakam 2023 sonunda 222 bin 328, 2024’te 391 bin 296 olurken, Şubat 2026 itibarıyla 741 bin 149’a yükseldi.

Hibrit otomobillerin toplam içindeki payı da artış göstererek 2025’teki yüzde 4 seviyesinden Şubat 2026 itibarıyla yüzde 4,2’ye çıktı.