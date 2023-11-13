Türkiye'nin ilk zırhlı SUV'u ‘TULGA’ 2025'te görevde

BMC'nin yürüttüğü projelerle ilgili açıklamalarda bulunan BMC İcra Kurulu Üyesi ve Üst Yöneticisi Murat Yalçıntaş, son yıllarda dünyanın savaşlarla sarsılmaya başladığını belirterek, ülkelerin savunma sanayisine yönelik yatırımları artırdığına işaret etti.

"Savaşlardaki tecrübeler yeni ihtiyaçlar doğurdu"

Kendilerinin de yaşanan son savaşlardan elde edilen tecrübelere göre yeni araçlar üzerinde çalıştıklarını dile getiren Yalçıntaş, "Bu savaşlarda edinilen tecrübeler de yeni ihtiyaçlar doğurdu. Bu ihtiyaçlar doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin taleplerinde hem bazı değişiklikler hem de bazı daha evvel olmayan noktalar oluştu. Bu çerçevede Türk Silahlı Kuvvetleri ile geliştirmekte olduğumuz araçlar var. Çok hızlı hareket kabiliyetine sahip, otonom özellikleri olan, uzaktan kullanma özellikleri olan akıllı araçlara bir yöneliş var. Bu anlamda da bizlerin de geliştirmekte olduğu yeni araçlar var" dedi.

Doğuştan zırhlı olarak tasarlandı

İlk kez İzmir'de düzenlenen TEKNOFEST'te sergilenen Türkiye'nin ilk yerli ve milli, doğuştan zırhlı SUV'u TULGA'ya ilişkin bilgi veren Yalçıntaş, aracın pikap versiyonunun da bulunduğunu söyledi.

Aracın doğuştan zırhlı olarak tasarlandığını belirten Yalçıntaş, "Şu anda TULGA aracımızın hedef kitlesi jandarma ve emniyet. Onların ihtiyaçlarına göre tasarlandı, onların ihtiyaçlarına göre üretildi. Şu anda prototiplerin üretilmesi bitti, test aşamasındalar. Bu testin en az 6 ay, çıkacak olan sonuçlara göre belki biraz daha uzun 8 veya 10 ay süreceğini düşünüyoruz.

Dolayısıyla test aşaması herhalde 2024 sonuna doğru biter. 2025 başında da inşallah bunu hem Emniyet Genel Müdürlüğü'müze hem de jandarmamıza vermiş oluruz. Bunun sivil versiyonu ne yazık ki olmayacak. Zırhlı bir araç olduğundan dolayı sivillere hitap eden bir araç değil" diye konuştu.

BMC 4 yeni motor üzerinde çalışıyor

BMC'nin 4 tip yerli motor üzerinde çalıştığını, 400 beygirlik "Tuna" ismini verdikleri motorda seri üretime başladıklarını anlatan Yalçıntaş, "Bu motorun hem tüm tasarımı bize ait hem de yerli olarak üretiliyor. Dolayısıyla tüm hakları da bizim. Bunu şu anda 'Kirpi' ve 'Vuran' gibi zırhlı araçlarımıza takıyoruz" dedi. Diğer 3 motorda da çalışmaların sürdüğünü söyleyen Yalçıntaş, "İkinci motorumuz, 'Azra', 600 beygirlik motorumuz.

Bunu 8x8 büyük askeri kamyonlara takacağız. Seri üretime girişi 2025 ortası veya sonu olacak. Bu motorun 'Marin', yani deniz versiyonunu da geliştiriyoruz. Üçüncü geliştirdiğimiz 1000 beygir gücündeki güç grubu. Fırtına obüslerinde kullanılacak. Seri üretimi 2026 sonları olacak. Bir de bin 500 beygirlik güç grubumuz var. Altay tankımızı yerli olarak hareket ettireceğiz. 2027 sonu 2028 başı gibi seri üretim gözüküyor” dedi.