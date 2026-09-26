Volkswagen 2,86 milyon aracı geri çağırıyor: Direksiyon tamamen devre dışı kalabilir

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Volkswagen Grubu, direksiyon sistemindeki bir bağlantı parçasında tespit edilen korozyon riski nedeniyle geniş çaplı geri çağırma başlattı.

25 Eylül'de açıklanan geri çağırma kapsamında Volkswagen markalı 2 milyon 159 bin 54 araç ile 696 bin 547 Audi'nin servislere çağrılması öngörülüyor. Böylece yalnızca iki marka için geri çağırmanın büyüklüğü yaklaşık 2,86 milyon araca ulaşıyor.

Direksiyon bağlantısındaki cıvata kırılabiliyor

Sorunun direksiyon sistemini sabitleyen bir cıvatadan kaynaklandığı belirtiliyor. Parçada meydana gelebilecek korozyon zaman içinde cıvatanın kırılmasına yol açabiliyor.

Bunun gerçekleşmesi halinde direksiyon sistemi ile tekerlekler arasındaki bağlantı zarar görebiliyor. En ağır senaryoda sürücünün direksiyon kontrolünü tamamen kaybetme riski bulunuyor.

Şirketin geri çağırmayı olası kazaları önlemek amacıyla başlattığı belirtilirken, şimdiye kadar söz konusu arızaya bağlanan yaralanma veya maddi hasar bildirilmedi.

Golf, Tiguan ve Audi Q3 listede

Geri çağırmadan etkilenen Volkswagen modelleri arasında Golf, Golf Variant, Tiguan, Touran ve Caddy bulunuyor. Audi tarafında ise Q3 geri çağırma kapsamına giriyor.

Etkilenen araçların üretim dönemleri modele göre değişiyor ve bazı modellerde 2013'e kadar uzanıyor. Geri çağırma kapsamında 2024 model yılına kadar üretilmiş bazı araçların bulunduğu bildiriliyor.

Seat ve Skoda modelleri de gündemde

Geri çağırmanın yalnızca Volkswagen ve Audi ile sınırlı olmadığına ilişkin bilgiler de bulunuyor. Aynı teknik altyapıyı kullanan bazı Seat ve Skoda modellerinin de süreçten etkilendiği bildiriliyor.

Seat tarafında Ateca ve Tarraco modellerinden yaklaşık 224 bin aracın geri çağırma kapsamında bulunduğuna ilişkin bilgiler var. Bu araçların da dahil edilmesiyle Volkswagen Grubu genelindeki toplam sayı 2,86 milyonun üzerine çıkıyor.

Araç sahipleri servise çağrılacak

Geri çağırma sürecinde risk taşıyan araçların direksiyon sistemi kontrol edilecek. Gerekli görülen araçlarda sorunlu bağlantı parçalarının değiştirilmesi bekleniyor.

Geri çağırmanın ülkeler bazındaki kapsamı ise araçların üretim tarihi, model ve kullanılan direksiyon sistemi gibi kriterlere göre değişebilecek. Bu nedenle araç sahiplerinin şasi numarası üzerinden kendi araçlarının kampanyaya dahil olup olmadığını kontrol etmeleri gerekecek.

Türkiye'deki araçlar için kapsam henüz net değil

Golf, Tiguan, Caddy ve Audi Q3 gibi geri çağırmaya konu modeller Türkiye'de de satılıyor. Ancak küresel geri çağırma açıklaması, Türkiye'de satılmış kaç aracın etkilendiğini tek başına göstermiyor.

Türkiye'deki araçların kampanyaya dahil olup olmadığı ve kaç otomobilin servise çağrılacağı konusunda Türkiye'ye özgü resmi bir sayı açıklanması halinde geri çağırmanın yerel boyutu da netleşecek.