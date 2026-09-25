DMM açıkladı: Elektrikli araçlara kilometre vergisi mi geliyor?

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), "Türkiye'de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceği" iddiasının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

DMM'den yapılan açıklamada, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"(Türkiye'de elektrikli araçlara kilometre bazlı yeni bir vergi sisteminin getirileceğine yönelik algı oluşturma amacı güden) paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır. İlgili kurumların gündeminde elektrikli araç kullanıcılarına yönelik kilometre veya katedilen mesafe bazlı herhangi bir vergi çalışması bulunmamaktadır. Kamuoyunda spekülasyon oluşturmaya ve vatandaşlarımız nezdinde bilgi kirliliğine yol açmaya yönelik bu tür asılsız iddialara itibar edilmemesi, sadece yetkili resmi makamlarca yapılan açıklamaların dikkate alınması önemle rica olunur."