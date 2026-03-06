Volkswagen'den askeri araç hamlesi

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen'in, Almanya'daki Osnabrück tesisinde askeri araç üretimi olasılığını gündemine aldığı bildirildi. Şirketin fabrikanın uzun vadeli geleceğini güvence altına almak amacıyla farklı stratejik alternatifler üzerinde çalıştığı belirtiliyor.

Stratejik seçenekler masada

Alman basınında yer alan bilgilere göre Volkswagen, Osnabrück fabrikasının sürdürülebilirliğini sağlamak için yeni üretim alanlarına yönelme ihtimalini değerlendiriyor. Bu çerçevede tesisin son dönemde çeşitli araç konseptleri geliştirdiği ve potansiyel pazar olanaklarını ölçmek amacıyla söz konusu modelleri “Enforce” savunma fuarında sergilediği ifade ediliyor.

Bununla birlikte geliştirilen konseptlerin seri üretime geçip geçmeyeceği ya da olası üretimin kapsamına ilişkin henüz kesinleşmiş bir karar bulunmuyor.

İki askeri araç konsepti geliştirildi

NDR ve Neue Osnabrücker Zeitung'da yer alan haberlere göre şirket, “Crafter” ve “Amarok” modelleri temel alınarak tasarlanan iki ayrı askeri araç konsepti üzerinde çalışıyor. Söz konusu prototiplerin fabrikanın kendi teknik imkânlarıyla geliştirilen test araçları olduğu belirtiliyor.

Mevcut üretim 2027'ye kadar sürecek

Osnabrück tesisinde halihazırda VW T-Roc Cabriolet modelinin üretimi devam ediyor. Bu üretim faaliyetinin 2027 yılının ortasına kadar sürdürülmesi planlanıyor.

Yaklaşık 2 bin 300 kişinin çalıştığı fabrikanın bu tarihten sonraki üretim planına ilişkin ise netleşmiş bir yol haritası bulunmuyor. Askeri araç üretimi seçeneğinin, tesisin kapasitesinin korunması ve istihdamın devamlılığı açısından değerlendirilen alternatiflerden biri olduğu ifade ediliyor.