Yeni Megane E-Tech'in fiyatı belli oldu... Renault'nun elektrikli Megane'ı için ön sipariş başlıyor

Elektrikli araç teknolojisinin öncü markalarından Renault, bugüne kadar satılan 400 binden fazla araç ve kat edilen 10 milyar kilometrenin tecrübesini yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’ye aktardı.

Renault’nun yeni modelinin Techno versiyonunun lansmana özel opsiyon hariç fiyatı 1.499.000 TL, Iconic versiyonunun opsiyon hariç fiyatı ise 1.599.000 TL olarak belirlendi.

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’nin Iconic versiyonuna sahip olacak ilk kullanıcılardan olmak için ön sipariş dönemi 1 Ağustos’ta başlıyor.

Ön sipariş kaydını oluşturmak isteyen kullanıcılar, MAİS Yetkili Satıcıları ve Şubelerine ulaşarak, 250.000 TL ön ödeme yaparak siparişini tamamlayacak.

Kayıt sürecini tamamlayan ilk 250 kişi yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’ye ağustosta sahip olacak.

Yeni Megane E-Tech özellikleri

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’nin DNA’sı tasarıma yansıyor. Yeni yuvarlak omuz çizgileri, ön farların yanlarındaki kanatlar ve kavisli kaput çizgisi gibi hatlar, zarif bir şekilde uygulanıyor ve hassasiyetle birleşiyor. Kilit açıldığında otomatik olarak öne çıkan kapı kolları ve kapalı ızgara, modern bir his veriyor.

20 inçlik jantlar, alt tarafta koruyucu bantlar, çamurluk kaplamaları ve yüksek omuz çizgisi gibi doğrudan crossover dünyasına ait detaylar güçlü ve sağlam bir his uyandırıyor. Alçalan tavan çizgisi, artırılmış iz genişliği ve düz kapı kolları coupe görünümü sağlıyor. Kabin yüksekliği, genişliği ve bagaj hacmi ise geleneksel hatchback mimarisini andırıyor.

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli’de kullanılan batarya 10 mm ile her zamankinden daha ince.

OpenR ekranı, dokunması ve göz atması keyif veren güçlendirilmiş cam yüzeye sahip. Ekran parlaklığı ve ışığı yansıtma özelliği doğrudan güneş ışığında bile net bir görüntü sağlamak için optimize edildi ve yansıma önleyici kaplama ile güçlendirildi. Bu sayede siperlik kullanımına gerek kalmadan, modern ve akıcı bir görünüm ile yerden tasarruf edildi.

Yeni Megane E-Tech %100 Elektrikli toplam 30 litre saklama alanıyla sınıfının en iyi değerlerinden birine sahip. Bagaj ise 440 litre hacim sunuyor.

Dinamik LED ambiyans aydınlatması kabin içinde optimum huzur sunmak için insan vücudunun biyolojik saatini esas alıyor. Kokpit içindeki aydınlatma; ön panel, kapı panelleri ve akıllı telefon yuvası boyunca uzanan ışık şeritleri ile sağlanıyor. Aydınlatma gündüz ve gece farklılaşıyor ve her 30 dakikada bir renk değiştiriyor.

Megane E-Tech %100 Elektrikli, 160 kW güç ve 300 Nm tork üreten elektrikli motoru ve maksimum menzilin elde edilmesini sağlayan dört seviyeli rejeneratif fren sistemi ile elektrikli araç sürme keyfini yeni bir zirveye taşıyor.