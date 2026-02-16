Yerden yüksek modellerin üretim merkezi oluyor: SUV liginde Bursa’ya yeni transfer

Türkiye otomotiv üreti­minde yeniden bir üs ha­line geliyor. Bursa’dan yola çıkan modeller yenilenme dönemine girerken, burada hem Oyak-Renault hem de Tofaş fab­rikalarında yeni dönem başlıyor. Sedan tarafına olan talep gittikçe düşerken, Türkiye’nin artık ger­çek anlamda bir SUV pazarına dönmesi üretim mesailerinde de önemli değişiklere neden oldu.

Renault Megane üretimini Kar­san’da yapmaya devam ederken, Fiat tarafında da yeni ortaklıkla birlikte Egea üretimi son bulu­yor. Tofaş’ın şimdilik net olarak hangi modeli üreteceği belli değil ama onun da yeni bir SUV model için kolları sıvaması beklentiler arasında.

Oyak-Renault ise geç­tiğimiz yıl 400 milyon euroluk yeni yatırım programını baş­lattığını duyurmuştu. Bun­ların ilki yıllardan beri üretimi devam eden Clio olurken, onu daha önce Türkiye pazarının Da­cia ile tanıdığı Duster Renault logosuyla takip etti. Şimdi ise Boreal için geri sa­yıma başlayan fab­rika yılın son çeyreğinde de Da­cia’nın bir B-SUV modelini yerli olarak üretecek. İzmir’de gerçek­leşen yeni Renault Clio lansma­nında sorularımızı cevaplayan MAİS A.Ş Yönetim Kurulu Baş­kanı ve Genel Müdürü Bahaet­tin Tatoğlu, “Türkiye’de Dacia markasıyla üretilecek yeni bir modelimiz var.

Bunun pozitif bir katkısı olacak. Yeni model tanı­tımlarımızın katkısı olabilir ama Dacia bugünkü seviyesinde kal­mayacak. Dacia’nın Türkiye’de üreteceği modelin kendisiyle il­gili bir açıklama olmadı ama bi­nek bir modelin Bursa’da üretil­mesi planlanıyor. Yılın son çey­reğine o konuyla ilgili daha çok detay paylaşacağız. Üretilecek bu araç SUV segmentinde ola­cak” dedi. Bu modellerle Bursa Oyak-Renault artık HB oto­mobil merkezi yerine 3 yeni SUV modelle çok üretim noktası ha­line gelecek.

SUV’daki büyüme devam ediyor

Bir dönem SUV’de iyi bir pazar payına ulaştıklarını anlatan Bahaettin Tatoğlu, Dacia’nın yüzde 5’ kadar ulaştığını, geçen seneyi yüzde 1,9 seviyesinde kapattıklarını söyledi. Bu sene yüzde 2,5’ları göreceklerini ifade eden Tatoğlu, Türkiye’de üretilecek yeni modelle birlikte 2027’de pazar payının tekrar yüzde 5’lere çıkacağını kaydetti. Tatoğlu, “Austral ve Duster müşteriden büyük bir kabul gördüler. Hedeflerimizin üzerine çıktık. Şu anda bulunurluk sıkıntısı yaşıyoruz. Burada önemli olan tüketicinin beklentisine uygun araç üretmek” dedi.

1 milyon adet artık çok iddialı değil

Türkiye’deki ticari araç sektörüne de değinen Bahaettin Tatoğlu, en önemli volümlerden birinin de ticari araç sektöründe yaşandığını anlattı. Hafif ticari araç segmentinde Renault’nun Avrupa’da en büyük üretici konumunda olduğunu vurgulayan Tatoğlu, “Türkiye'de bizim segment payımızı oldukça düşük. 2026 yılından itibaren itibaren segment payımızda bir hareketlenme göreceksiniz” dedi. Ticaride dizel yakıta geri dönüş mesajı veren Tatoğlu, pazar paylarının artacağını söyledi. Otomobil ve hafif ticari araç pazarına da değinen Tatoğlu, artık 1 milyon adedin üzerindeki satışların Türkiye için çok iddialı olmadığını sözlerine ekledi.

“Yarın pazarın nasıl şekilleneceğini bilmiyoruz”

Pazarda çok hızlı değişikliklerin olduğunu kaydeden Bahaettin Tatoğlu, “Ocak çok küçük bir pazar ama özelinde baktığımızda elektrikli ve hibrit araçların aldığı pay yüzde 50’ye yakın. Yani yarın pazarın nasıl şekilleneceğini de bilmiyoruz. SUV bu payını muhafaza edebilecek mi? Edemeyecek mi? Belli değil. Ama bildiğimiz bir konu var SUV pazarının toplam pastadaki payından bağımsız olarak biz bu alanda artık daha büyük bir oyuncu olacağız. SUV’da eski zamanlara nazaran daha geniş kitlelere hitap eden bir Renault markası göreceksiniz” ifadelerini kullandı.

İki nesil yan yana üretilecek

Türkiye’de yerli logoyla üretilen yeni Renault Clio yenilendi. Araç 1.7 milyon TL’den başlayan fiyat etiketiyle satışa sunulurken, ilk etapta 1.2 litrelik benzinli seçenekle gelecek. İlerleyen dönemde 1.8 litrelik tam hibrit motor seçeneği de satışa sunulacak. Ve bu kombinasyonun motoru da Bursa’da üretiliyor. Aracın önceki nesli de yine aynı tesislerde bir dönem daha üretimi devam edecek. Aynı dönemde LPG seçenekli versiyon da satılacak. Yeni modelle ilgili Bahaettin Tatoğlu, bu modelin büyük gurur kaynağı olduğunu söyledi.