Fikret ÇENGEL

‘İhracatın Metalik Yıldızları’nda toplam 74 firmaya verilirken, ihracat şampiyonluğunda ilk 3 sırayı Kibar Dış Ticaret, Sarkuysan Elektrolitik Bakır Sanayi ve Asaş Alüminyum Sanayi aldı.

Törende bir konuşma yapan İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, yeni yılın ilk iki ayında küresel pazarlardaki durgun talebe, fiyat baskılarına ve jeopolitik sıkıntıların yarattığı talep ve tedarik sapmaları yaşandğını söyledi. Tecdelioğlu, “Ocak ayında olumsuz ihracat iklimine karşın miktar ve değer endekslerinde çok sınırlı düşüşler yaşanırken, ihracat birim fiyatları yükselme başarısı gösterdi. 2024 Ocak-Şubat ayını yüzde 5 düşüş ve toplam 1,96 milyar dolar ihracat ile geride bıraktık” dedi.

Jeopolitik ortamın ihracatçıyı zorlamaya devam ettiğini, Rusya-Ukrayna savaşı sonrasında enerji fiyatlarındaki sıçrama, küresel enflasyonist ortam, geleceğe dair belirsizliklerin Türkiye’nin en büyük ticaret ortağı Avrupa’da ciddi bir durgunluğa sebep verdiğini kaydeden Tecdelioğlu, sektörün etkilendiği bu durumun üzerine İsrail-Filistin arasında yaşananların hem insani yönüyle hem dünya ekonomisi üzerindeki etkisiyle belirsizliklerin artmasına sebep olduğunu dile getirdi.

Finansmana erişimle alakalı zorluklarla karşılaşmaya devam ettiklerine dikkat çeken Tecdelioğlu, “Diğer yandan enflasyonla döviz kurunun aynı paralellikte gitmesi yönünde bir beklentimiz bulunuyor. Ancak rekabetçi kur politikası rekabetçi kalabilmemizi sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.

“Umuyoruz ki 2024’ün ikinci yarısı hem ihracatımızın arttığı hem de dezenflasyonist sürecin başladığı, dünya ekonomisindeki belirsizliklerin birer birer yok olduğu ve ülkemizin ekonomisinin güçlenerek yoluna devam ettiği bir dönem olacak.”

Törende konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak da küresel tüm olumsuz etkilere rağmen Türkiye’nin; üretmeye, istihdam sağlamaya, büyümeye ihracatla devam ettiğini kaydetti. Uçarmak, “Bakanlığımız yüksek-orta yüksek teknolojili ürün ihracatı ve pazar çeşitlendirmesi stratejilerimizi destekleyecek yeni bir finansman paketini Türk Eximbank ile iş birliği içerisinde hazırlıyoruz, yakın bir zamanda sizler ile buluşturmuş olacağız” şeklinde konuştu.

“Türkiye ekonomisinin itici gücü her zaman ihracattır”

Ödül törenine katılan Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı Mustafa Gültepe, ihracatın Türkiye ekonomisinin itici gücü olduğunu kaydetti. Gültepe, ülke ekonomisinin güçlenmesi için daha çok üretmek, üretime değer katmak, ihracatta kilogram değerini artırmak zorunda olduklarını ve cari açığın kapanmasında ihracatın kritik önemine dikkat çekti.

150 bine yaklaşan ihracatçı firma ile gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Gültepe, “2024’e mal ihracatını 267, hizmet ihracatını 110 milyar dolara çıkarma hedefi ile başlamıştık. 2024 ilk iki ayını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,5 artışla 41,1 milyar dolar ihracatla tamamladık. İnanıyorum ki yıl sonunda hem mal hem de hizmet ihracatında hedeflerimizin üzerine çıkacağız. Demir ve demir dışı metaller, ham madde ve ara mamul olarak neredeyse tüm sektörlerimize bir şekilde dokunuyor.