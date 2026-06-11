Rize'de iyi tarım modeli başladı çayda kalite yüzde 15 artacak
Rize’de yeni bir üretim modelini hayata geçiren Migros, çay projesini Rize Valiliği koordinasyonunda; Rize Belediyesi, Rize Ticaret Borsası, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, GürAta ve Zzef işbirliğiyle yürütüyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Projede çayın kalitesini artırmak, üretimin sürekliliğini sağlamak ve toprağın verimini korumak amaçlanıyor. İlk etapta 160 dönümde yaklaşık 120 üreticinin yer aldığı proje kapsamında Rize’de, üç ana pilot bölgede çay tarımı gerçekleştirildi. Bu adımla yerel kalkınmaya ve bölgenin ekonomik gelişimine doğrudan katkı sağlaması hedefleniyor. İleride üretim ve üretici sayısının hızla artırılması planlanıyor.
“Bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasını hedefliyoruz”
Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Çay tarımında iyi tarım modeli ve rejeneratif uygulamalar hedef alınarak üretimden toprak sağlığına, eğitim ve teknik rehberlikten, lojistik ve pazara erişime kadar uzanan bütüncül bir değer zinciri oluşturduklarını kaydetti. Baydur, “Bu modelle, çay tarımı yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, gelecek yılların üretim kapasitesini güvence altına alacak şekilde planlıyoruz. Üreticinin güçlendirilmesi, yerli çayın kalite standardının yükseltilmesi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasını hedefliyoruz” dedi.
Türkiye’de günlük 240 milyon bardak çay tüketildiğine dikkat çeken Baydur, çayı daha farklı nasıl üretilebilir diye söz konusu yola çıktıklarını bildirdi. Projeye geçen yıl başladıklarını ve ilk etapta 30 ton kuru çayı elde ettiklerini bildiren Baydur, “Projenin ilk etabında 30 ton kuru çayı paketledik ve bundan sonra yapılacak üretimin aslında ilk adımını oluşturduk. Üstlendiğimiz bu projede ürettiğimiz çayları kendi markamız olan Migros Ekstra olarak ambalajladık” diye konuştu. İklim krizi, değişen tüketici alışkanlıkları ve küresel sürdürülebilirlik standartlarının, çay sektöründe de dönüşümü zorunlu hale getirdiğini kaydeden Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan, yapısal sorunların çözümü için değişimi topraktan başlatmak gerektiğini ifade etti.
“Toprak ne kadar sağlıklıysa, nihai ürün de o kadar kaliteli olur” diyen Erdoğan, projede yaptıkları çalışma ile çaya dönüm başına atılan gübre miktarını yarıya indirdiklerini açıkladı. Üreticilere dönüme 50 ile 55 kilo gübre verilmesini istediklerini ileten Erdoğan, “Bugüne kadar yaptıkları üç çalışmayla yaklaşık %11 ile %15 arasında kalite parametresini yukarı taşıdık. Bir kilogram yaş çaya 35 lira taban fiyatın üzerinden 36,5 liradan alım yapıldı. Bu projede 3 yıl sonra üretilen çayların kalite değerleri %20-30 yukarıda olacaktır” dedi.
Bu yıl çaya yüzde 25 oranında zam bekleniyor
Bu yıl yaş çayda 1,4 milyon tonun üzerinde bir üretim beklediklerini aktaran Erdoğan, son dönemde çaya yüzde 15 zam geldiğini açıklayarak, “Yaş çaya %40 civarında ürüne zam geldi. Önümüzdeki dönemde %20 ile %25 oranında zam bekliyorum” diye konuştu.