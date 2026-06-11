Rize'de iyi tarım modeli başladı çayda kalite yüzde 15 artacak

Mehmet Hanifi GÜLEL

Proje­de çayın kalitesini artırmak, üre­timin sürekliliğini sağlamak ve toprağın verimini korumak amaç­lanıyor. İlk etapta 160 dönümde yaklaşık 120 üreticinin yer aldığı proje kapsamında Rize’de, üç ana pilot bölgede çay tarımı gerçek­leştirildi. Bu adımla yerel kalkın­maya ve bölgenin ekonomik geli­şimine doğrudan katkı sağlama­sı hedefleniyor. İleride üretim ve üretici sayısının hızla artırılması planlanıyor.

“Bölgesel kalkınmaya katkı sağlanmasını hedefliyoruz”

Migros Grubu Pazarlama İcra Kurulu Üyesi Ekmel Baydur, Çay tarımında iyi tarım modeli ve re­jeneratif uygulamalar hedef alı­narak üretimden toprak sağlığı­na, eğitim ve teknik rehberlikten, lojistik ve pazara erişime kadar uzanan bütüncül bir değer zinciri oluşturduklarını kaydetti. Baydur, “Bu modelle, çay tarımı yalnızca bugünün ihtiyaçlarına göre değil, gelecek yılların üretim kapasite­sini güvence altına alacak şekilde planlıyoruz. Üreticinin güçlen­dirilmesi, yerli çayın kalite stan­dardının yükseltilmesi ve bölge­sel kalkınmaya katkı sağlanması­nı hedefliyoruz” dedi.

Türkiye’de günlük 240 milyon bardak çay tü­ketildiğine dikkat çeken Baydur, çayı daha farklı nasıl üretilebilir diye söz konusu yola çıktıklarını bildirdi. Projeye geçen yıl başla­dıklarını ve ilk etapta 30 ton kuru çayı elde ettiklerini bildiren Bay­dur, “Projenin ilk etabında 30 ton kuru çayı paketledik ve bundan sonra yapılacak üretimin aslında ilk adımını oluşturduk. Üstlendi­ğimiz bu projede ürettiğimiz çay­ları kendi markamız olan Migros Ekstra olarak ambalajladık” diye konuştu. İklim krizi, değişen tüke­tici alışkanlıkları ve küresel sür­dürülebilirlik standartlarının, çay sektöründe de dönüşümü zorunlu hale getirdiğini kaydeden Rize Ti­caret Borsası Başkanı Mehmet Er­doğan, yapısal sorunların çözümü için değişimi topraktan başlatmak gerektiğini ifade etti.

“Toprak ne kadar sağlıklıysa, nihai ürün de o kadar kaliteli olur” diyen Erdoğan, projede yaptıkları çalışma ile çaya dönüm başına atılan gübre mik­tarını yarıya indirdiklerini açık­ladı. Üreticilere dönüme 50 ile 55 kilo gübre verilmesini istedikleri­ni ileten Erdoğan, “Bugüne kadar yaptıkları üç çalışmayla yaklaşık %11 ile %15 arasında kalite para­metresini yukarı taşıdık. Bir kilog­ram yaş çaya 35 lira taban fiyatın üzerinden 36,5 liradan alım yapıl­dı. Bu projede 3 yıl sonra üretilen çayların kalite değerleri %20-30 yukarıda olacaktır” dedi.

Bu yıl çaya yüzde 25 oranında zam bekleniyor

Bu yıl yaş çayda 1,4 milyon to­nun üzerinde bir üretim bekledik­lerini aktaran Erdoğan, son dö­nemde çaya yüzde 15 zam geldiğini açıklayarak, “Yaş çaya %40 civa­rında ürüne zam geldi. Önümüz­deki dönemde %20 ile %25 oranın­da zam bekliyorum” diye konuştu.