Allianz Küresel Sigorta Raporu 2026: Belirsizlikler artıyor sigortaya ihtiyaç büyüyor
Allianz Küresel Sigorta Raporu 2026’ya göre; korumaya yönelik talep önümüzdeki dönem de güçlü şekilde devam ederken, küresel sigorta sektörü 10 yılda yıllık ortalama yüzde 5,3 büyüme kaydedecek.
Allianz Research tarafından hazırlanan ve küresel sigorta sektörünü analiz edildiği Allianz Küresel Sigorta Raporu 2026 yayımladı. Rapora göre, sektör, 2025 yılında 456 milyar euroluk ek prim üretimiyle toplam 6,9 trilyon euroluk büyüklüğe ulaştı. Büyüme hızı bir önceki yılın yüzde 9,4’lük olağanüstü performansının altında kalsa da son 10 yıllık ortalamanın üzerinde gerçekleşerek sigortaya olan talebin gücünü koruduğunu gösterdi. Rapora göre, küresel sigorta sektörünün önümüzdeki 10 yılda yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümesi bekleniyor. Elementer sigortalar branşında yıllık ortalama yüzde 4,7, hayat sigortalarında yüzde 4,9 ve sağlık sigortalarında ise yüzde 6,7 büyüme öngörülüyor. Allianz Research, korumaya yönelik artan ihtiyacın sigorta sektörünü küresel ekonominin en istikrarlı büyüme alanlarından biri haline getirmeye devam edeceğini vurguluyor.
Asya pazarları önemli itici güç
Rapora göre, hayat sigortaları 2,86 trilyon euroluk prim üretimiyle sektörün en büyük segmenti olmayı sürdürürken, elementer sigortalar 2,32 trilyon euro ve sağlık sigortaları 1,69 trilyon euro ile onu takip etti. Hayat sigortaları, 2025 yılında yüzde 6,9 büyürken, sağlık sigortaları küresel ölçekte büyümesini sürdürdü. Özellikle Asya pazarları hem hayat hem de sağlık sigortalarında büyümenin önemli itici güçleri arasında yer aldı.
Daha dirençli modeller inşa edilmeli
Jeopolitik gelişmeler ve parçalanmanın, sigorta sektörünü şekillendiren temel güçler haline geldiğini ortaya koyan raporda, daha parçalı bir küresel ekonominin risk ortamlarını daha karmaşık hale getirdiğine, sınırlar ötesi iş modellerini zorladığına ve geleneksel risk dağıtımı avantajlarını zayıflattığına dikkat çekiliyor. Sigorta şirketlerinin; bölgesel olarak daha dirençli operasyonel modeller inşa ederek, jeopolitik analizleri doğrudan risk kabul (underwriting) ve sermaye tahsisi süreçlerine entegre ederek ve yeni ortaya çıkan risklere özel ürünler geliştirerek bu duruma uyum sağlaması gerekecek.
Uzun yaşam riski büyümede belirleyici rol oynayacak
Allianz Research'e göre önümüzdeki 10 yılda en hızlı büyüyen branş sağlık sigortaları olacak. Sağlık harcamalarındaki artış, yaşlanan nüfus ve bireylerin uzun vadeli finansal güvence arayışı sağlık ve hayat sigortalarına olan talebi artırmaya devam edecek. Rapor, özellikle emeklilik dönemine hazırlık ve uzun yaşam risklerinin sigorta sektörünün büyümesinde belirleyici rol oynayacağına işaret ediyor.