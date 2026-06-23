Allianz Küresel Sigorta Raporu 2026: Belirsizlikler artıyor sigortaya ihtiyaç büyüyor

Allianz Research tara­fından hazırlanan ve küresel sigorta sektö­rünü analiz edildiği Allianz Küresel Sigorta Raporu 2026 yayımladı. Rapora göre, sektör, 2025 yılında 456 milyar euro­luk ek prim üretimiyle toplam 6,9 trilyon euroluk büyüklü­ğe ulaştı. Büyüme hızı bir ön­ceki yılın yüzde 9,4’lük olağa­nüstü performansının altında kalsa da son 10 yıllık ortalama­nın üzerinde gerçekleşerek si­gortaya olan talebin gücünü koruduğunu gösterdi. Rapora göre, küresel sigorta sektörü­nün önümüzdeki 10 yılda yıllık ortalama yüzde 5,3 büyümesi bekleniyor. Elementer sigor­talar branşında yıllık ortalama yüzde 4,7, hayat sigortaların­da yüzde 4,9 ve sağlık sigorta­larında ise yüzde 6,7 büyüme öngörülüyor. Allianz Resear­ch, korumaya yönelik artan ih­tiyacın sigorta sektörünü kü­resel ekonominin en istikrarlı büyüme alanlarından biri hali­ne getirmeye devam edeceğini vurguluyor.

Asya pazarları önemli itici güç

Rapora göre, hayat sigorta­ları 2,86 trilyon euroluk prim üretimiyle sektörün en büyük segmenti olmayı sürdürürken, elementer sigortalar 2,32 tril­yon euro ve sağlık sigortaları 1,69 trilyon euro ile onu takip etti. Hayat sigortaları, 2025 yı­lında yüzde 6,9 büyürken, sağ­lık sigortaları küresel ölçekte büyümesini sürdürdü. Özel­likle Asya pazarları hem hayat hem de sağlık sigortalarında büyümenin önemli itici güçleri arasında yer aldı.

Daha dirençli modeller inşa edilmeli

Jeopolitik gelişmeler ve par­çalanmanın, sigorta sektörünü şekillendiren temel güçler ha­line geldiğini ortaya koyan ra­porda, daha parçalı bir küresel ekonominin risk ortamlarını daha karmaşık hale getirdiğine, sınırlar ötesi iş modellerini zor­ladığına ve geleneksel risk dağı­tımı avantajlarını zayıflattığı­na dikkat çekiliyor. Sigorta şir­ketlerinin; bölgesel olarak daha dirençli operasyonel modeller inşa ederek, jeopolitik analiz­leri doğrudan risk kabul (un­derwriting) ve sermaye tahsisi süreçlerine entegre ederek ve yeni ortaya çıkan risklere özel ürünler geliştirerek bu duruma uyum sağlaması gerekecek.

Uzun yaşam riski büyümede belirleyici rol oynayacak

Allianz Research'e göre önümüzdeki 10 yılda en hızlı büyüyen branş sağlık sigortaları olacak. Sağlık harcamalarındaki artış, yaşlanan nüfus ve bireylerin uzun vadeli finansal güvence arayışı sağlık ve hayat sigortalarına olan talebi artırmaya devam edecek. Rapor, özellikle emeklilik dönemine hazırlık ve uzun yaşam risklerinin sigorta sektörünün büyümesinde belirleyici rol oynayacağına işaret ediyor.