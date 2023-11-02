Savaş nedeniyle sigorta risk primleri 10 kata kadar arttı

İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Karadeniz’deki deniz taşımacılığına, özellikle tahıl ticaretine darbe vuran Rusya-Ukrayna savaştan sonra, İsrail limanlarına uğrayacak gemilerin güvenlik seviyesinin en üst noktaya çıkarılmasının Doğu Akdeniz’de deniz taşımacılığını ciddi şekilde sekteye uğrattığını söyleyerek, bölge limanlarına uğrak yapacak gemilerin ödeyeceği ek savaş riski primlerinin 10 kata kadar arttığını ifade etti.

Kruvaziyer operatörlerinin ise yolcularını riske sokmamak için savaşın ilk gününden itibaren İsrail limanlarını rotalarından çıkardığını, iptal edilen limanların yerine Türkiye limanlarının programa alındığına dikkat çeken Öztürk, “7 Ekim’den sonra aralarında MSC, Costa gibi önde gelen firmalara ait 12 gemi, İzmir Limanı’na rezervasyon yaptırdı.

Kasım ayında 7, Aralık ayında 4 kruvaziyer gemi İzmir Alsancak Limanı’na yanaşacak. Ancak savaşın devam etmesi halinde 2024 sezonunda Doğu Akdeniz kruvaziyer pazarının daralması tehlikesi ortaya çıkabilir. Karadeniz ve Akdeniz’in yeniden barış denizi haline gelmesinin, insanlığın ortak çıkarına olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Gündeme sıcak çatışmaların egemen olduğunu vurgulayan Öztürk, “Geçtiğimiz ay deniz ticaret koridorları üzerinden Doğu ve Batı’nın rekabetini konuşurken, bu ay ise sıcak çatışmalar gündeme egemen oldu. Ancak savaş hali, ticaret savaşlarının ve koridor rekabetinin önemini azaltmıyor, bilakis artırıyor.

Hindistan, Batı’nın yeni bir üretim ve lojistik merkezi olarak ön plana çıkartılıyor. Arkas Holding başta olmak üzere bazı Türk şirketlerinin son dönemde Hindistan’a yaptığı yatırımlar da bu durumu teyit ediyor” diye konuştu.

Dünya deniz taşımacılığının 2021 ve 2022 döneminde çok kısa süren parlak günlerinden sonra, 2023 yılında oldukça sıkıntılı bir dönemden geçtiğini kaydeden Yusuf Öztürk, eylül ayından itibaren düzenli olarak yükselerek 2000 puanın üzerine çıkan Baltık Kuruyük Endeksi’nin, özellikle yüksek tonajlı gemi navlunlarındaki düşüşün etkisiyle, 10 gün içinde 1500 puan seviyesine gerilediğini söyledi.

Konteyner navlunlarındaki düşüşün ise yeni dip seviyeler aramaya devam ettiğini söyleyen Öztürk, “Geçen hafta Dünya Konteyner Endeksi 1342 dolara geriledi. Pandemi öncesi olan 2019 yılında konteyner navlunları ortalama 1420 dolardı. Şangay-Rotterdam hattında 40’lık konteyner navlunu, bedava denilebilecek bir seviyeye, 1004 dolara düştü.

Azalan Noel siparişleri de gelişmiş pazarlarda durgunluğun sinyalini veriyor. Konteyner navlunlarındaki düşüş sadece biz denizcileri ve lojistikçileri olumsuz etkilemiyor. Düşük navlunlar Türkiye’nin Avrupa’nın tedarik merkezi olma imkanını azaltırken, Türk sanayisini Uzakdoğu ithalatı karşısında dirençsiz kılıyor” uyarısında bulundu.

Yolcu gemisi “MSC Musica” rotasını İsrail yerine Marmaris’e çevirdi

Dün, Panama bayraklı “MSC Musica” isimlikruvaziyer, Hayfa Limanı ziyaretini İsrail-Filistin çatışması nedeniyle iptal ederek Muğla’nın Marmaris ilçesine geldi. Çıktığı tur kapsamında Kuşadası Limanı'nı ziyaret eden dev yolcu gemisi, daha sonra rotasını İsrail yerine Marmaris'e çevirdi.

Marmaris Cruise Port Limanı’nın büyük iskelesine yanaştırılan 294 metre uzunluğunda, 92 bin 409 grostonlukkruvaziyerde, çoğunluğu Avusturya, İspanya ve Tayvan vatandaşı bin 800 yolcu ile 900 personel bulunduğu belirtildi. Kruvaziyerin, gece saatlerinde Limasol Limanı’na hareket edeceği öğrenildi.

“2024’te denizcilik kolay olmayacak”

Dünya ticaretindeki zayıflama, bölgesel çatışmalar, petrol fiyatları, Çin’in yavaş büyüme temposu, korumacılık eğilimi, Süveyş kanalı geçiş ücreti artışı gibi bir dizi eğilimin, 2024 yılının denizcilik için kolay olmayacağının ipuçlarını verildiğini vurgulayan Yusuf Öztürk, “ Ülkemiz limanlarımızda ilk dokuz ayda 391 milyon ton yük elleçlendi. Geçen yıl aynı dönemde elleçlenen yük miktarı 408 milyon tondu.

Ocak-Eylül dönemi konteyner elleçleme rakamı ise 9.3 milyon TEU ile geçen yıl ile aynı düzeyde gerçekleşti. İzmir Limanları’nda aynı dönemde 1,4 milyon TEU konteyner elleçlendi. Limanlarımızın dünya ticaretinde aktarma merkezi olması çok önemli. Dün dünyanın en büyük konteyner gemilerinden MSC Türkiye’nin Tekirdağ Asyaport’a yanaşmasını, bu yönde çok değerli bir adım olarak görüyoruz” dedi.