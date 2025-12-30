Sigorta sektörüne şikayetler 7 haftada yüzde 20 arttı

Şikayetvar’ın sigortacılık sektörüne ilişkin verileri, tüketici memnuniyetsizliğinin belirgin biçimde arttığını ortaya koydu. Son 7 haftada sigorta şirketlerine yönelik şikayetler yüzde 20 oranında artarken, önceki 7 haftalık dönemde 6 bin 212 olan şikayet sayısı 7 bin 433’e ulaştı.

Artışta; sigorta primlerindeki yükseliş, poliçe iptali ve prim iade süreçlerinde yaşanan sorunlar ile hasar ve ödeme işlemlerindeki gecikmelerin belirleyici olduğu ifade edildi.

Araç ve sağlık sigortaları ilk sırada

Platformun değerlendirmesine göre, özellikle araç ve sağlık sigortalarında artan maliyetler tüketicilerin tepkisini çekiyor. Otomatik poliçe yenilemeleri, izinsiz tahsilatlar ve müşteri hizmetlerine erişimde yaşanan zorluklar da şikayetlerin yoğunlaşmasına neden olan başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Ekonomik koşulların yarattığı hassasiyet ile birlikte dijital şikayet platformlarının daha aktif kullanılması da şikayet artışını destekleyen faktörler olarak gösteriliyor.

En çok şikayet edilen başlıklar

* Onaysız poliçe düzenlenmesi ve otomatik yenileme: Sigorta şirketlerinin müşterinin bilgisi veya onayı olmadan konut, trafik, kasko ya da DASK poliçelerini yenilemesi ve buna bağlı olarak hesaplardan izinsiz tahsilat yapılması en sık dile getirilen şikayetler arasında bulunuyor.

* Poliçe iptali ve prim iadesi sorunları: İptal talebine rağmen prim iadesinin yapılmaması, iadenin yanlış hesaba aktarılması veya sürecin uzun süre geciktirilmesi yaygın sorunlar olarak öne çıkıyor.

* Sağlık sigortasında provizyon ve ödeme problemleri: Tamamlayıcı ve özel sağlık sigortalarında provizyon süreçlerinin uzaması, ek evrak talepleri ve bekleme süreleri nedeniyle tedavilerin karşılanmaması şikayetlere konu oluyor.

* Hasar ve kasko süreçleri: Trafik ve kasko sigortalarında eksper atamasının gecikmesi, kusur oranlarının hatalı belirlenmesi, onarım ve ödeme süreçlerinde yaşanan aksaklıklar ile ikame araç temininde yaşanan sorunlar dikkat çekiyor.

* Müşteri hizmetlerine erişim: Çağrı merkezlerine ulaşamama, geç dönüşler ve iletişim eksikliği, hasar ve iptal taleplerinin çözümünü zorlaştırdığı gerekçesiyle tüketicilerin en fazla şikayet ettiği başlıklar arasında yer alıyor.