Alaplı’da fındık hasadı başladı: Tırpan ücretleri 7 bin TL’ye dayandı

Zonguldak’ın Alaplı ilçesinde fındık hasadının başlamasıyla birlikte tırpan ücretleri adeta rekor kırdı. Hasat öncesinde günlük 4.500 TL olan tırpan fiyatları, hasat sonrası 6.000-7.000 TL seviyelerine kadar yükseldi.

Fındık bahçelerinde ot temizliği, verimli bir hasat için en önemli adımlardan biri olarak öne çıkıyor. Ancak bu yıl artan iş gücü ihtiyacı nedeniyle tırpan ustalarının ücretleri neredeyse ikiye katlandı. Üreticiler, yaşanan fiyat artışını “fırsatçılık” olarak nitelendirirken, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin açıkladığı 200 TL’lik alım fiyatının mevcut maliyetler karşısında yetersiz kaldığını dile getiriyor.

Alaplı’da üretim yapan bir çiftçi, “Hasat başlamadan önce 4.500 liraya anlaşıyorduk. Şimdi fiyat 7.000 liraya çıkıyor. Mazot, gübre, ilaç zaten cep yakıyor. 200 TL’lik fiyatla bu masrafları karşılamak imkânsız” sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Tırpan ücretlerindeki artışın yanı sıra hasatta çalışacak işçilerin yevmiyelerinin de yüksek olması, sezon sonunda üretici kazancını neredeyse sıfırlıyor. Üreticiler, alım fiyatlarının maliyetler dikkate alınarak yeniden güncellenmesini talep ediyor.