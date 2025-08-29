Anıza ekim ayçiçeği üreticisini sevindirdi: Verim iki katına çıktı

Tekirdağ’da Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü’nün desteğiyle yürütülen “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” kapsamında uygulanan anıza ekim yöntemi, üreticilerin yüzünü güldürdü.

Bu yıl şiddetli kuraklık nedeniyle Tekirdağ genelinde ayçiçeğinde ortalama verim 80-130 kilo/dekar arasında değişirken, anıza ekimde verim 180-220 kilo/dekar seviyesine çıktı.

Önder Çiftçi Kooperatifi Başkanı Mehmet Aykut, anıza ekim sayesinde çiftçilerin en az 40 kilo/dekar daha fazla ürün aldığını belirtti. Aykut, “Bu sene Trakya’daki kuraklık düşünüldüğünde normal verim 80-130 kilo arasında. Anıza ekimlerde ise 180-220 kilo arası verim oluyor. Çiftçilerimizin mutluluğu da buradan geliyor” dedi.

Anıza ekim yapılan alanların da hızla arttığını söyleyen Aykut, geçen yıl 2 bin 150 dekar olan uygulamanın bu yıl 10 bin dekar alana çıkarıldığını kaydetti.

Çiftçi Hasan Eren ise yöntemin en büyük avantajının tasarruf olduğuna dikkat çekerek, “Mazot konusunda ciddi kazanç sağlıyoruz. Verim artışıyla birlikte yağ oranı da daha yüksek çıkıyor. Günümüz şartlarında bu metodu tüm çiftçilere tavsiye ediyorum” dedi.

Anıza ekim nedir?

“Doğrudan ekim” olarak da bilinen anıza ekim, toprağı işlemeye gerek kalmadan bir önceki üründen kalan anızın üzerine tohumun bırakılmasıyla yapılıyor. Bu yöntem, toprağın organik maddesini korurken üreticiye hem verim artışı hem de maliyet avantajı sağlıyor.