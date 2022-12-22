ANTBİRLİK, kütlü pamuğun kilosunu yüzde 80'in üzerinde zamla alacak

Antalya Pamuk ve Narenciye Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (ANTBİRLİK) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Yavuz, geçen yıl 11 lira olan kütlü pamuğun kilogram fiyatı için bu yıl 20 liradan alım yapacaklarını duyurdu.

"Çiftçiye büyük mutluluk yaşattığımızı düşünüyorum"

Yeni yılda pamuk üreticisinden yüzde 80'in üzerinde bir zamla alım yapacaklarını duyuran Yavuz, şunları söyledi:

"Türkiye piyasasının en yüksek pamuk alım fiyatını verdik. Dünya piyasasında düşük seyreden fiyatlar nedeniyle endişeli olan çiftçiye, bu fiyatla büyük mutluluk yaşattığımızı düşünüyorum. Bugüne kadar her zaman üreticinin yanında olduk, bundan sonra da böyle olacak. Çiftçimiz kazansın ki her alanda üretmeye devam etsin. Temel prensibimiz de aldığımız kararlar da bu yönde."

Yavuz, fiyatın pamuk üreticilerine hayırlı olmasını diledi.