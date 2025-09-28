Antep fıstığında rekolte düşüşü ve ithalat izni satışları vurdu

Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu’daki üretim merkezlerinde fıstık verimi geçen yıla kıyasla yüzde 80’e yakın geriledi. Üreticiler, özellikle baklava için kullanılan boz iç fıstık ve çikolata, lokum gibi ürünlerde kullanılan kırmızı iç fıstığın fiyatlarının son iki ayda yaklaşık yüzde 100 arttığını belirtiyor.

Art arda gelen fiyat artışları sonrası Ticaret Bakanlığı, 20 yıl aradan sonra fıstık ithalatına geçici izin verdi. ABD, İran ve Suriye’den yapılacak sınırlı ithalat ile fiyatların dengelenmesi hedeflenirken, üreticiler ve tüccarlar karara tepki gösterdi. Baklavacılar ise hammadde maliyetinin düşmesinden memnuniyet duydu.

“Satışlar neredeyse durma noktasına geldi”

Gaziantep Fıstıkçılar Sitesi esnafı, ithalat izninin ardından fiyatlarda kısmi gerileme yaşansa da satışların ciddi biçimde azaldığını vurguluyor. Üreticiler, İran ve ABD fıstığının kalite ve aroma açısından Antep fıstığı ile kıyaslanamayacağını belirtiyor.

Fiyatlar piyasada şu aralıklarda işlem görüyor:

Boz iç fıstık: 1.750 – 2.000 TL

Kırmızı iç fıstık: 1.500 – 1.600 TL

Kırmızı kabuklu fıstık: 500 – 550 TL

Boz kavlak: 600 – 700 TL

Kavrulmuş tuzlu fıstık: 850 – 950 TL

“Fiyatlar normale geldi, daha fazla düşüş beklemiyoruz”

Fıstık ihracatçısı İbrahim Halil Cevahir, “Bu yıl hem kuraklık hem de yok yılı nedeniyle rekolte yüzde 10-15 seviyesinde kaldı. Talep artışıyla fiyatlar iki ayda ikiye katlandı. İthalat izni ve yüzde 43,2’lik vergiyle fiyatlar normal seviyeye çekildi. Bundan sonra çok fazla düşüş beklemiyoruz” değerlendirmesinde bulundu.