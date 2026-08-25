Avrupa’da kuraklık alarmı: Tarımsal verim tahminleri düşürüldü

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Avrupa Komisyonu Ortak Araştırma Merkezi (JRC), Avrupa’daki tarımsal ürünlerin gelişimi ve verim beklentilerine ilişkin ağustos ayı MARS Bülteni’ni yayımladı.

Rapora göre, temmuz ayının başından ağustos ortasına kadar Avrupa genelinde etkili olan kalıcı yüksek basınç sistemi, bulutlanma ve yağış oluşumunu sınırlandırarak sıcak havanın devam etmesine yol açtı. Art arda yaşanan sıcak hava dalgaları nedeniyle su kaybının yağışlardan sağlanan miktarı aşması, ağustosun ilk yarısında kuraklığı daha da ağırlaştırdı.

Sıcaklıklar normalin 6 derece üzerine çıktı

Söz konusu dönemde Batı ve Güneybatı Avrupa ile Orta Avrupa’nın güneyinde günlük ortalama sıcaklıklar mevsim normallerinin 4 derece üzerine yükseldi. Fransa’nın bazı bölgelerinde ise sıcaklık farkı 6 dereceyi buldu.

Yüksek sıcaklık ve su yetersizliği, yazlık ürünlerin gelişimini olumsuz etkilerken bitkilerin normalden erken kurumasına neden oldu.

Soya fasulyesinde verim kaybı yüzde 14

Avrupa Birliği genelinde 2026 yılına ilişkin hektar başına soya fasulyesi verim beklentisi, son 5 yıllık ortalamanın yüzde 14 altına geriledi.

Hektar başına verimin 5 yıllık ortalamaya kıyasla silajlık mısırda yüzde 12, dane mısırında ise yüzde 7 daha düşük gerçekleşeceği tahmin edildi.

Patates veriminde yüzde 6, şeker pancarında yüzde 5 ve ayçiçeğinde yüzde 3 düşüş öngörüldü.

Hayvan yemi tedarikinde endişe arttı

Sıcak ve kurak hava koşulları, çayırların verimliliğini ve mera olanaklarını da önemli ölçüde azalttı. Bu gelişme, Avrupa’daki hayvan yemi tedarikine yönelik kaygıları artırdı.

Fransa’da kayıp yüzde 30’a ulaşıyor

Son 20 yılın en sıcak, 2022’den bu yana ise en kurak yaz dönemini geçiren Fransa’da bütün yazlık ürünlere yönelik verim tahminleri aşağı yönlü güncellendi. Ülkedeki verimin, son 5 yıllık ortalamanın yüzde 7 ila yüzde 30 altında kalması bekleniyor.