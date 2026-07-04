Ayçiçeğinde yeni dönem: Üreticiyi koruyacak ithalat düzenlemesi

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Ticaret Bakanlığı, yağlık ayçiçeği tohumu ve ham ayçiçeği yağı ithalatına yönelik yeni tarife kontenjanı uygulamasını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, temel gıda ürünlerinde arz güvenliğinin sağlanması, spekülatif fiyat hareketlerinin önlenmesi ve yerli üretimin desteklenmesi amacıyla ticaret politikalarının ilgili kurumlarla koordinasyon içinde yürütüldüğü belirtildi.

Açıklamada, ayçiçeği yağının hammaddesi olan yağlık ayçiçeği tohumunda yurt içi üretimin tüketimi karşılamada yetersiz kaldığına dikkat çekilerek, son iki sezonda yalnızca yerli üretimle karşılanamayan ihtiyaç için düşük gümrük vergili tarife kontenjanı uygulandığı hatırlatıldı.

Bu uygulama sayesinde, rekolte ve verim kayıplarının yaşandığı dönemlerde çiftçinin ürününü değerinde satmasının, sanayicinin ise ihtiyaç duyduğu hammaddeye uygun maliyetle ulaşmasının sağlandığı, böylece tüketicinin de korunduğu ifade edildi.

Yeni sezon için de uygulanacak

Bakanlık, Tarım ve Orman Bakanlığının görüşleri doğrultusunda bu sezon da yeni bir tarife kontenjanı açılmasının uygun görüldüğünü bildirdi.

Buna göre uygulama; yağlık ayçiçeği tohumu üretiminin sürdürülebilirliğini desteklemek, 2027 yılı başında oluşacak hammadde ihtiyacının yerli üretimle karşılanamayan bölümünü zamanında temin etmek ve ayçiçeği yağının iç piyasaya uygun fiyatla sunulmasını sağlamak amacıyla yürürlüğe alınacak.

Tarife kontenjanı, yağlık ayçiçeği hasat dönemi dikkate alınarak 1 Temmuz-30 Kasım 2026 tarihleri arasında yerli ayçiçeği tohumu alımı yapan ayçiçeği yağı üreticisi sanayi firmalarına öncelikli olarak tahsis edilecek.

İthalat 2027'nin ilk aylarında yapılabilecek

Düzenleme kapsamında, 1 milyon 250 bin ton yağlık ayçiçeği tohumu için yüzde 0 veya bunun karşılığı olan 500 bin ton ham ayçiçeği yağı için yüzde 20 gümrük vergili tarife kontenjanı uygulanacak.

İthalata ise yerli üreticinin zarar görmemesi amacıyla, çiftçinin elindeki ürünün tükendiği ve yerli ayçiçeği tohumunun iç piyasada kalmadığı dönem esas alınarak 11 Ocak-31 Mayıs 2027 tarihleri arasında izin verilecek. Bu tarihten sonra düşük gümrük vergisiyle ithalat uygulaması sona erecek.