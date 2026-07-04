Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye 4 müjde geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması”nda yaptığı konuşmada tarım sektörüne yönelik peş peşe 4 müjde açıkladı. Zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar TL ödeme yapıldığını ifade eden Erdoğan, “Bu yıl su kaynaklarımız, barajlarımız doluyor. Nehirlerimiz gürül gürül akıyor. Rekolte açısından çiftçimizin de yüzü gülmeye başladı” dedi.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Ziraat Bankası 5. Tarım Ekosistemi Buluşması Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla resmi açılış gerçekleştirilen program kapsamında Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın ardından Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılımcılara hitap etti.
Tarımın hem insan için hem de insanlığın geleceği için hayati ve yeri doldurulamaz olduğunu ile getiren Erdoğan, “Tabiat nankörlük etmez, kendine nankörlük edeni de affetmez. İklim krizi ve afetlerin, modern insanın toprağa ettiği nankörlük sonucu olduğunu biliyorsunuz. Küresel düzeydeki iklim krizi modern insanlığın nankörlüğü sonucu oldu. Su ve toprağın kirletilmesinin bedelini ödüyoruz” diye konuştu.
Kadın ve çiftçi kredisi 5 milyon TL’ye çıkarıldı
Erdoğan, tarım sektörüne yönelik peş peşe 4 müjde açıklarken, “Kadın ve genç çiftçi kredisini 5 milyon TL’ye çıkartıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödemesiz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan çok daha güçlü finansman imkânı sunacağız. Atıl durumda bulunan, büyükbaş, süt ve besi işletmelerini yeniden üretime kazandırıyoruz. Süt hayvancılığı yatırımlarına 60 milyon TL’ye besicilik yatırımlarına 40 milyon TL’ye kadar katkı sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz 8 yıla varan vadeler olacak. Tarımda yenilenebilir yatırımları daha güçlü destekliyoruz. Çiftçilerimizin kendi elektriğini üretmesini destekliyoruz.
15 milyon TL’ye kadar 8 yıl vadeli kredi imkânı sağlıyoruz. Küçükbaş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon büyükbaş hayvancılıkta 3 milyon TL’ye yükseltiyoruz” dedi. Çiftçiyi 1 trilyon liraya varan bir rakamla destekleyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Ziraat Bankası eliyle çiftçimizi finansal olarak destekledik. Tarımsal üretime reel rakamlarla 3 trilyon TL destek verdik. Geçen yıl 706 milyar TL'yi buldu. 2026 yılı için 939 milyar TL rakam ayrıldı. Üreticimizi bu devasa rakamla destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.
47 milyar liralık zirai don ödemesi
Zirai dondan etkilenen üreticilere 47 milyar TL ödeme yapıldığını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu yıl su kaynaklarımız, barajlarımız doluyor. Nehirlerimiz gürül gürül akıyor. Rekolte açısından çiftçimizin de yüzü gülmeye başladı. Pek çok mahsulde bu yıl rekor bekliyoruz. Sebzede dünyada 3. , meyvede 4.'yüz. 21 bitkisel ürün mahsulünde ise ilk 3’teyiz. Tohumda ilk 10 arasındayız. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz.
2026 Haziran ayı ihracatı geçen yıla göre %21,9 arttı. 24 milyar 940 milyon dolara yükseldi. Ocak-haziran dönemi ihracatı %3,6 arttı. 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Tarım ve gıda ihracatı ise %23,3 oranında artarak 2,8 milyar dolar oldu. İlk 6 ayın toplamı 16,3 milyar dolara çıktı. 2025’i tarım ve gıdada 6,5 milyar dolar dış ticaret fazlasıyla kapatmıştık. Bu yılın ilk 6 ayında 693 milyon dolar fazla verdik” dedi. Erdoğan, yeni organize tarım bölgeleri açmaya devam edeceklerini de anlattı.
Ziraat Bankası eliyle çiftçinin finansal olarak desteklenin altını çizen Erdoğan, “Tarımsal üretime reel rakamlarla 3 trilyon TL destek verdik. Geçen yıl 706 milyar TL’yi buldu. 2026 yılı için 939 milyar TL rakam ayrıldı. Üreticimizi bu devasa rakamla destekleyeceğiz. Türkiye, bu desteklerle OECD ortalamasının 2 katı düzeyinde yer alıyor. Ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye’nin kapılarını açmak istiyoruz” şeklinde konuştu.
Şimşek: Ekosistemi güçlendireceğiz
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, “Bu sene, gıda üretiminde önemli bir artış olacak. Ve bu enflasyonun yavaşlamasında katkısı olacak. Bir taraftan üreticimizin emeğinin hak ettiği değerini bulmasını istiyoruz. Bir taraftan da vatandaşlarımızın hem güvenli hem de kaliteli gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise bu yıl topraklarımızın suya kavuştuğunu belirterek, “İnanıyoruz ki bu rahmet üreticilerimizin gayreti ve devletimizin de desteğiyle Cumhuriyet tarihimizin en yüksek bitkisel üretiminin oluşmasına vesile olacak. Bu yıl yaklaşık 140 milyon tonluk bir bitkisel üretimin gerçekleşmesi ki bu tüm zamanların en büyük rekoru olacak” diye konuştu.
Enflasyonda %30 beklentisi
Dünyada son yaşanan olaylardan sonra gıda arz güvenliğinin ve kendi kendine yetebilmenin çok önemli hale geldiğini dile getiren Çakar, “En büyük sorununun enflasyon olduğunu kaydederek, “Körfez Savaşı tüm dünyayı olduğu gibi bizi de etkiledi. Biz net enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. Bu cari açıkta negatif etki yaratıyor. Savaşın bitecek gibi duruyor olması bizim için çok değerli. Ben bundan sonra enflasyonun azalan seyirde gideceğini düşünüyorum. Bu yıl %30’un altında enflasyon olabileceğini öngörüyorum” dedi.
Her 100 liranın 70 lirası Ziraat Bankası’ndan
Zirvenin açılış konuşmasını yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, çiftçilere kullanılan 100 lira kredinin 70 lirasını Ziraat Bankası'nın verdiğine dikkat çekti. Çakar, “Aslında bütün ekosistemi, yerelde yer alan oyuncuların tamamının yer aldığı bir mekanizma kurmak istedik. Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisinin içinde çok büyük yer tutan bir yapı. Türk finans sektörünün ortalama %18’inde tekabül ediyor.
Türkiye’de TL kurumsal kredilerinin yani firmalara verilen kredilerin %21’ini sadece Ziraat Bankası veriyor. Türkiye’de yabancı para kredilerinin 17’sini Ziraat Bankası oluşturuyor. Türkiye’deki mevduatın 19’unu oluşturuyor. Türkiye’de en çok ihracat kredisi veren banka yine biziz. Türkiye'de gayri nakli kredi yani teminat mektuplarının %70’i de Ziraat Bankası oluşturuyor. Türkiye’de ihracatın %25’i bankamız tarafından gerçekleştiriliyor” bilgisini verdi.