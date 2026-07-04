Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçiye 4 müjde geldi

Mehmet Hanifi GÜLEL

Ziraat Bankası 5. Tarım Eko­sistemi Buluşması Haliç Kongre Merkezi’nde dü­zenlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla res­mi açılış gerçekleştirilen program kapsamında Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar’ın ardın­dan Tarım ve Orman Bakanı İbra­him Yumaklı ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek katılımcı­lara hitap etti.

Tarımın hem insan için hem de insanlığın geleceği için hayati ve yeri doldurulamaz oldu­ğunu ile getiren Erdoğan, “Tabiat nankörlük etmez, kendine nankör­lük edeni de affetmez. İklim krizi ve afetlerin, modern insanın top­rağa ettiği nankörlük sonucu oldu­ğunu biliyorsunuz. Küresel düzey­deki iklim krizi modern insanlı­ğın nankörlüğü sonucu oldu. Su ve toprağın kirletilmesinin bedelini ödüyoruz” diye konuştu.

Kadın ve çiftçi kredisi 5 milyon TL’ye çıkarıldı

Erdoğan, tarım sektörüne yö­nelik peş peşe 4 müjde açıklarken, “Kadın ve genç çiftçi kredisini 5 milyon TL’ye çıkartıyoruz. Yatırım kredilerinde 2 yıl ana para ödeme­siz 10 yıla kadar vadeyle öz kaynak katkısı aramadan çok daha güçlü finansman imkânı sunacağız. Atıl durumda bulunan, büyükbaş, süt ve besi işletmelerini yeniden üreti­me kazandırıyoruz. Süt hayvancı­lığı yatırımlarına 60 milyon TL’ye besicilik yatırımlarına 40 milyon TL’ye kadar katkı sağlayacağız. 2 yıl geri ödemesiz 8 yıla varan va­deler olacak. Tarımda yenilenebi­lir yatırımları daha güçlü destekli­yoruz. Çiftçilerimizin kendi elekt­riğini üretmesini destekliyoruz.

15 milyon TL’ye kadar 8 yıl vade­li kredi imkânı sağlıyoruz. Küçük­baş hayvancılıkta kredi limitini 2 milyon büyükbaş hayvancılıkta 3 milyon TL’ye yükseltiyoruz” de­di. Çiftçiyi 1 trilyon liraya varan bir rakamla destekleyeceklerini söyleyen Erdoğan, "Ziraat Bankası eliyle çiftçimizi finansal olarak destekledik. Tarımsal üretime reel rakamlarla 3 trilyon TL destek verdik. Geçen yıl 706 milyar TL'yi buldu. 2026 yılı için 939 milyar TL rakam ayrıldı. Üreticimizi bu devasa rakamla destekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

47 milyar liralık zirai don ödemesi

Zirai dondan etkilenen üreticile­re 47 milyar TL ödeme yapıldığını ifade eden Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Bu yıl su kaynak­larımız, barajlarımız doluyor. Ne­hirlerimiz gürül gürül akıyor. Re­kolte açısından çiftçimizin de yüzü gülmeye başladı. Pek çok mahsul­de bu yıl rekor bekliyoruz. Sebzede dünyada 3. , meyvede 4.'yüz. 21 bit­kisel ürün mahsulünde ise ilk 3’te­yiz. Tohumda ilk 10 arasındayız. 117 ülkeye tohum ihraç ediyoruz.

2026 Haziran ayı ihracatı geçen yı­la göre %21,9 arttı. 24 milyar 940 milyon dolara yükseldi. Ocak-hazi­ran dönemi ihracatı %3,6 arttı. 136 milyar 59 milyon dolara ulaştı. Ta­rım ve gıda ihracatı ise %23,3 ora­nında artarak 2,8 milyar dolar ol­du. İlk 6 ayın toplamı 16,3 milyar dolara çıktı. 2025’i tarım ve gıda­da 6,5 milyar dolar dış ticaret faz­lasıyla kapatmıştık. Bu yılın ilk 6 ayında 693 milyon dolar fazla ver­dik” dedi. Erdoğan, yeni organize tarım bölgeleri açmaya devam ede­ceklerini de anlattı.

Ziraat Banka­sı eliyle çiftçinin finansal olarak desteklenin altını çizen Erdoğan, “Tarımsal üretime reel rakamlarla 3 trilyon TL destek verdik. Geçen yıl 706 milyar TL’yi buldu. 2026 yı­lı için 939 milyar TL rakam ayrıl­dı. Üreticimizi bu devasa rakamla destekleyeceğiz. Türkiye, bu des­teklerle OECD ortalamasının 2 ka­tı düzeyinde yer alıyor. Ülkemize maliyeti 2 trilyon doları aşan terör sorununu çözerek büyük ve güçlü Türkiye’nin kapılarını açmak isti­yoruz” şeklinde konuştu.

Şimşek: Ekosistemi güçlendireceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Meh­met Şimşek, “Bu sene, gıda üreti­minde önemli bir artış olacak. Ve bu enflasyonun yavaşlamasında katkısı olacak. Bir taraftan üreti­cimizin emeğinin hak ettiği değe­rini bulmasını istiyoruz. Bir taraf­tan da vatandaşlarımızın hem gü­venli hem de kaliteli gıdaya makul fiyatlarla ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz” dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ise bu yıl topraklarımızın suya kavuştuğu­nu belirterek, “İnanıyoruz ki bu rahmet üreticilerimizin gayreti ve devletimizin de desteğiyle Cumhu­riyet tarihimizin en yüksek bitkisel üretiminin oluşmasına vesile ola­cak. Bu yıl yaklaşık 140 milyon ton­luk bir bitkisel üretimin gerçekleş­mesi ki bu tüm zamanların en bü­yük rekoru olacak” diye konuştu.

Enflasyonda %30 beklentisi

Dünyada son yaşanan olaylar­dan sonra gıda arz güvenliğinin ve kendi kendine yetebilmenin çok önemli hale geldiğini dile ge­tiren Çakar, “En büyük sorununun enflasyon olduğunu kaydederek, “Körfez Savaşı tüm dünyayı ol­duğu gibi bizi de etkiledi. Biz net enerji ithalatçısı bir ülkeyiz. Bu ca­ri açıkta negatif etki yaratıyor. Sa­vaşın bitecek gibi duruyor olması bizim için çok değerli. Ben bundan sonra enflasyonun azalan seyirde gideceğini düşünüyorum. Bu yıl %30’un altında enflasyon olabile­ceğini öngörüyorum” dedi.

Her 100 liranın 70 lirası Ziraat Bankası’ndan

Zirvenin açılış konuşmasını yapan Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, çiftçilere kullanılan 100 lira kredinin 70 lirasını Ziraat Bankası'nın verdiğine dikkat çekti. Çakar, “Aslında bütün ekosistemi, yerelde yer alan oyuncuların tamamının yer aldığı bir mekanizma kurmak istedik. Ziraat Bankası, Türkiye ekonomisinin içinde çok büyük yer tutan bir yapı. Türk finans sektörünün ortalama %18’inde tekabül ediyor.

Türkiye’de TL kurumsal kredilerinin yani firmalara verilen kredilerin %21’ini sadece Ziraat Bankası veriyor. Türkiye’de yabancı para kredilerinin 17’sini Ziraat Bankası oluşturuyor. Türkiye’deki mevduatın 19’unu oluşturuyor. Türkiye’de en çok ihracat kredisi veren banka yine biziz. Türkiye'de gayri nakli kredi yani teminat mektuplarının %70’i de Ziraat Bankası oluşturuyor. Türkiye’de ihracatın %25’i bankamız tarafından gerçekleştiriliyor” bilgisini verdi.