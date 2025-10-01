Aydın'da kestane hasat sezonu için hazırlıklar başladı

Türkiye’nin kestane üretiminde lider konumunda bulunan Aydın ve İzmir dağlarında yeni sezon hazırlıkları başladı. Eylül ayının son haftasında yağan ilk yağmurla birlikte üreticiler bahçelerde dip temizliği yaparak hasada hazırlanıyor.

8 bin dekarda üretim

Aydın’da yaklaşık 8 bin dekar alanda kestane üretimi yapılırken, en yoğun üretim Nazilli, Köşk ve Sultanhisar ilçelerinde gerçekleşiyor. Önümüzdeki haftadan itibaren hava şartlarına göre hasadın başlaması bekleniyor.

Kuraklık verimi etkiledi

Üreticiler, bu yıl kuraklığın kestane üzerinde ciddi etkisi olduğunu vurguluyor. Özellikle dağ eteklerindeki taban arazilerde ürünün zayıf olduğu, yüksek kesimlerde ise nispeten daha iyi verim alındığı belirtiliyor.

Köşklü üretici Sadettin Kılınç, “Ağaçtan çırpılarak yere düşürülen kestanenin yerde kaybolmaması için mutlaka dip temizliği yapılması gerekiyor. Eskiden bu işlem oraklarla yapılırdı, şimdi tırpan makineleri ile yapılıyor. Bu da ayrı bir iş kolu oldu. Kuraklık nedeniyle taban arazilerde ürün beslenemedi, yüksek kesimlerde ise normal. Yağışların arkası gelirse ürünler irileşir, yoksa küçük kalacak” dedi.

Hasat öncesi umut yağışta

Çiftçiler, önümüzdeki günlerde yağışların devam etmesi halinde ürünlerin daha kaliteli ve iri olabileceğini ifade ediyor. Son yıllarda tarımda en büyük sıkıntının kuraklık olduğunu belirten üreticiler, bu yılın hasadını da yağışların seyri belirleyecek görüşünde.