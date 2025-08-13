Aydın'ı kuraklık vurdu: Çiftçiler mesai saatlerini değiştirdi

Türkiye, iklim krizinin yol açtığı kuraklık nedeniyle zor günlerden geçiyor. Sulu tarımın en önemli merkezlerinden olan Aydın ovasında yaşanan kuraklık çiftçilerin ürün desenini ve mesai saatlerini değiştirdi.

Bir zamanlar taşkınlarla mücadele ediyordu

Ovada çiftçiler tarımsal sulama için salınan suyun buharlaşma kaybını bile önlemek için sulama işlemlerini güneş doğmadan ya da battıktan sonra yapmaya başladı.

Bir zamanlar taşkınlarla mücadele edilen Aydın Ovası'nda son yıllarda kuraklıkla mücadele verildiğini belirten Acarlarlı çiftçilerden Serkan Burak şu açıklamalarda bulundu:

"Eskiden gündüz saati artezyeni çalıştırıp salıverdiğimiz su ile tarlayı sulardık. Ancak son yıllarda kuyulardaki su seviyesi sürekli düştüğü gibi DSİ'ye ait kanallardan da su gelmez oldu. Artık gündüz yaptığımız sulamada buharlaşma ile suyun eksilmemesi için sulama işlemlerini geceleri ya da sabah erken veya akşam geç saatlerde yapıyoruz."