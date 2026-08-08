Bağlarda hasat başladı: Üzüm işçilerinin günlük ücretleri belli oldu

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Türkiye'nin önemli tarımsal ürünlerinden üzümde hasat dönemi başladı. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde ıslah çalışmalarıyla geliştirilen ve erkenci özelliğiyle öne çıkan "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlanırken, Manisa'da da 2026 yılı üzüm hasadı döneminde uygulanması tavsiye edilen tarım işçisi ücretleri açıklandı.

Günlük ödeme 1.750 TL'ye kadar çıkacak

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu tarafından alınan karar doğrultusunda, 2026 yılı hasat döneminde yerli tarım işçilerine ödenecek tavsiye niteliğindeki ücretler belirlendi.

Manisa Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Hüseyin Altındağ'ın imzasıyla duyurulan tarife, 10 Ağustos 2026 tarihinden itibaren hasat dönemi boyunca uygulanacak.

Belirlenen tarifeye göre kesici işçilerin günlük ücreti 1.450 TL, dayıbaşı ücreti ise 150 TL olacak. Böylece kesici işçiler için günlük toplam ödeme 1.600 TL'ye ulaşacak.

Sergici, sepetçi ve bandırma çekicisi olarak çalışan işçilere ise günlük 1.600 TL ücret ödenmesi tavsiye edildi. Bu işçiler için de 150 TL'lik dayıbaşı ücretiyle birlikte toplam ödeme 1.750 TL olacak.

Bandırmacı işçiler için de 1.600 TL günlük ücret ve 150 TL dayıbaşı ücreti olmak üzere toplam 1.750 TL ödeme tavsiye edildi.

Taşıma ücreti pazarlığa bırakıldı

Manisa'da yerli tarım işçilerinin taşıma ücretleri için ise sabit bir rakam belirlenmedi. Taşıma ücretinin tarafların yapacağı pazarlığa bırakıldığı bildirildi.

Ücretlerin 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri dikkate alınarak belirlendiği ve günlük çalışma süresinin 8 saat olduğu belirtildi. Açıklanan rakamların hasat dönemi boyunca tavsiye niteliğinde uygulanacağı kaydedildi.

Tekirdağ'da erkenci üzümün hasadı başladı

Üzüm bağlarında sezonun hareketlendiği kentlerden biri de Tekirdağ oldu. Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsünde ıslah çalışmalarıyla geliştirilen "Trakya İlkeren" üzümünün hasadına başlandı.

Enstitüye ait bağlarda sabahın erken saatlerinde işçiler tarafından toplanan üzümler kasalara yerleştirildikten sonra traktörlerle kent merkezindeki satış noktalarına gönderiliyor.

Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, Trakya İlkeren'in enstitünün ıslah çalışmaları sonucunda 1991 yılında ülke bağcılığına kazandırıldığını belirtti.

Çeşidin erkenci özelliğiyle öne çıktığını ifade eden Kiracı, diğer üzüm çeşitlerinden önce hasat edilmesinin ürünün piyasa değerini artırdığını kaydetti.

Bu yıl 40 ton ürün bekleniyor

Enstitü Yetiştirme Tekniği Bölümü personeli Ziraat Yüksek Mühendisi Ali İzzet Torçuk ise Trakya İlkeren'in sofralık kalitesi ve ekonomik değeri yüksek bir çeşit olduğunu belirterek, "Çok erkenci olması sebebiyle üreticilerimize yüksek kazanç sağlamaktadır. Siyah renkli, çekirdekli, meyve eti gevrek, sofralık kalitesi yüksek bir çeşittir" dedi.

Üzümün Türkiye geneline yayıldığını aktaran Torçuk, Akdeniz'de seralarda yetiştirilen ürünün mayıs ayında yurt dışına ihraç edilerek ekonomiye katma değer sağladığını ifade etti.

Enstitü bünyesindeki 20 dekarlık alandan bu yıl yaklaşık 40 ton ürün alınması beklenirken, Trakya İlkeren üzümünün hasadının yaklaşık iki hafta sürmesi öngörülüyor.