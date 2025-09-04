Boş araziler kasımda tarıma açılıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı’n­dan edinilen bilgiye göre, geçen yıl ağustosta Resmi Gazete’de yayımlanan kararla “İşlenme­yen Tarım Arazilerinin Tarım­sal Amaçlı Kiraya Verilmesine İlişkin Yönetmelik” yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklik kapsa­mında, farklı gerekçelerle üst üste 2 yıl işlenmeyen tarım ara­zilerinin ekonomiye kazandı­rılması amacıyla buraların Ba­kanlıkça kiraya verilmesine dayanak oluşturuldu.

Böylece, işlenmeyen tarım arazilerinin, kira bedellerinin arazi malik­lerine ödenmesi koşuluyla Ba­kanlık eliyle tarımsal üretim amaçlı kiralanmasının önü açıl­dı. Uygulamayla tarım arazileri­nin üretime kazandırılarak et­kin kullanılması, Çiftçi Kayıt Sistemi’ne kaydedilmesi ve ta­rımsal üretim planlaması dahi­linde Türkiye'nin sürdürülebi­lir gıda arz güvenliğinin güçlen­dirilmesine katkı sağlanması amaçlandı.

Öncelik bölgede ikamet edenlerin

Kiralamalar öncelikli ola­rak arazinin bulunduğu yerle­şim yerinde ikamet edenlere ya da tarımsal alanda faaliyet gös­teren kooperatif, birlik, dernek ve vakıflarla gönüllü kuruluş­lara ve meslek odalarına yapı­lacak. Bu kapsamda geçen yıl, il ve ilçelerdeki arazi tespit ko­misyonlarınca gerçek ve tüzel kişilere ait olup işlenmeyen ta­rım arazilerinin tespit çalış­maları tamamlandı. Tespit edi­len işlenmeyen tarım arazileri, mevzuat hükümleri kapsamın­da büyüklüğü, sınıfı, verimliliği ile teknik tarım ve ekonomik ta­rımsal üretim yapılabilme yete­nekleri göz önünde bulunduru­larak belirlenip, il ve ilçe bazın­da ilan edildi.

Personellere eğitim verildi

Önceki tarım sezonunda (1 Ey­lül 2023-31 Ağustos 2024), mül­kiyeti gerçek ve tüzel kişilere ait 25 bin 328 parselde yaklaşık 300 bin dekar arazi 'işlenmeyen ta­rım arazisi' olarak belirlendi. Bu üretim yılına (1 Eylül 2024- 31 Ağustos 2025) ait rakamların tespit çalışması 1 Eylül’de baş­ladı. Çalışmalar ekim sonuna kadar devam edecek. Ardından 2 üretim yılında üst üste işlen­meyen arazi miktarı kesinleşe­cek ve kasımdan itibaren kirala­malar başlayacak. Bu süreçte 81 il müdürlüğü ilgili personeline tespit ve kiralama konularında çevrim içi eğitim gerçekleştirdi. Gelecek yıllarda da her üretim yılı için yönetmelik hükümleri kapsamında tespit ve kiralama işlemlerine devam edilecek.