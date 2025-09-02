Bozkırda patates bereketi! 460 bin ton rekolte bekleniyor

İlkbaharda ekilen sofraların vazgeçilmezi patates, bu yıl Sivas bozkırında 110 bin dekarlık alanda filizlendi. Şimdi ise hasat için gün sayılıyor.

Ürünlerden 460 bin ton rekolte bekleniyor.

Geçen seneden daha az ekim yapıldı

Sivas, tohumluk patatesi üretiminde ilk, yemeklik patates üretiminde ise ilk 5'te yer alıyor. Geçen yıl, şehirde patatesler 140 bin dekarlık alana dikilmişti. Ancak, iklim krizine bağlı kuraklığın ardından bu yıl 10 bin dekar alana ekim yapılmasına karar verildi.

2024'te 560 bin patates üretildi

Sivas Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Çetindağ, 2024'te yaklaşık 560 bin ton patates üretildiğine dikkat çekere şu açıklamalarda bulundu:

"Sivas, son 10 yıldır Türkiye’nin patates üretiminde söz sahibi illerinden biri haline gelmiştir. Geçen yıl yaklaşık 140 bin dekar arazide patates ekilmişti. Bunun 40 bin dekarı tohumluktu, kalan 100 bini ise yemeklik patatesti. Geçen sene yaklaşık 560 bin ton patates üretildi. Baktığımızda Sivas, Türkiye ortalamasında 5’nci sırada, tohumlukta ise 1’nci sırada.

2025 yılına gelindiğinde İklim değişikliği ve kuraklıktan dolayı biraz düşüş yaşandı. Geçen sene 140 bin dönüm ekilen patates tohumu bu sene 110 bin dönüme düştü. Yaklaşık 30 bin dönümde kısıtlamaya gidildi. Barajların doluluk seviyesine göre ve yağmurların yeteri kadar yağmaması nedeniyle yaklaşık 30 bin dönümde kısıtlamaya gidildi."

"Ülke ekonomisine katkı sağlayacak"

Bu yıl 460 bin ton rekolte beklendiğine dikkat çeken Başkan Çetindağ, bu üretimin ülke ekonomisine de katkı sağlayacağına vurgu yaptı:

"Bu yıl 87 bin dekar patates yemeklik olarak, 23 bin dekarında tohumluk olarak ekildi. Bu sene rekorumuzda ilk aldığımız verilere göre 460 bin ton rekolte bekleniyor. Bu da Türkiye ortalamasına baktığımızda Sivas’ın yine ilk 5’in içinde olacağını gösteriyor. 460 bin ton patateste ülke ekonomisine katkı sağlayacaktır.

Hasada da az kaldı yavaş yavaş başlayacak. Buradaki patatesin aroması çok güçlü. Çünkü gece ve gündüz sıcaklık farkından dolayı kabuğunun kalın olması, kışa dayanıklı olması ve 1’nci seviye kalitede patates üretiliyor. Üreticiler de diğer illerden buraya geliyor. İnşallah hasadımız ülkemize milletimize hayırlı olur" şeklinde konuştu.