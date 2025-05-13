Buğday kayıpları yağışlarla telafi edecek

Don zararı ve sezonun kurak geçmesi nede­niyle Türkiye’de buğ­day üretiminde yüzde 10’luk azalma beklediklerine işaret eden sektör temsilcileri mayıs ve haziran yağışlarıyla Anado­lu, Orta Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde verimin yükseleceğini ve ka­yıpların azalacağını söyledi.

“Buğdayda kendine yeterlilik var”

Hububat Tedarikçileri Der­neği (HUBUDER) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Erbap buğday hasadının Adana’da başladığını anımsattı.

Don zararı ve sezonun ku­rak geçmesi nedeniyle Türki­ye’de buğday üretiminde yüz­de 10’luk azalma bekledikleri­ne işaret eden Erbap, “Mayıs ve haziran aylarındaki yağış­lar İç Anadolu, Orta Anadolu, Karadeniz, Marmara ve Ege bölgelerinde verimi yükselte­bilir, kayıpları azaltabilir diye bekliyoruz” ifadesini kullandı.

Erbap, Türkiye’nin hubu­batta özellikle de buğdayda kendine yeterliliği bulundu­ğunu ancak ihracat yapıldığı zaman yeterli ürün olmayabi­leceğini anlattı.

Dahilde işleme rejimiyle it­halat yapıldığına dikkati çe­ken Erbap, “Bu dönemde geç­miş yıllardaki gibi ürün el­de edebilirsek sadece ithalat yapmak şartıyla ihracatı ger­çekleştirir ve bir sorun yaşa­mayız. Toprak Mahsulleri Ofisinin elinde yeterli miktar­da stok var. Bu stokları da dü­şündüğümüz zaman bir sorun ola­cağını düşünmüyoruz” değer­lendirmesinde bulundu.

“Depolamayla ilgili kapasite sorunumuz yok”

Erbap, Türkiye’nin son 10 yıl içerisinde artan lisanslı depoculuk kapasitesiyle çok önemli başarı elde ettiğini ak­tararak, şunları kaydetti: “Yak­laşık 12 milyon ton lisanslı de­poculuk kapasitesi var. Bunun önümüzdeki üç yıl içerisinde 15-20 milyon tona çıkarılması bekleniyor. Şu an depolamayla ilgili kapasite sorunumuz yok. Buğday, arpa gibi ürünler 12 ay boyunca kullanılıyor. Bu soru­nu depolamayla çözdük. Ayrı­ca buğday çok uzun süre depo­lanabilen bir ürün. Önemli bir depo kapasiteniz varsa stoku taşıyabilirsiniz.”

Türkiye Un Sanayicileri Fe­derasyonu (TUSAF) Başkanı Mehmet Mesut Çakmak, sek­törün bir üretim veri tabanına ihtiyacı olduğunu söyledi.

Bölgelerde sektöre ait veri­lerin toplanması gerektiğini bildiren Çakmak, “Sahada ar­kadaşlarımız verileri toplaya­cak ve üç ayda bir değerlendir­me yapacağız” dedi. Çakmak, sektörün ihracat tarafında sı­kıntıları olduğuna dikkati çe­kerek, Türkiye’nin un sektö­ründe kazandığı gelirin ko­runması gerektiğini anlattı.

Un ihracatının kesilmeme­si talebinde bulunan Çak­mak, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu sene ihracatta 3 milyon tonluk hedef koyduk, şu an ihracat tarafında bir yasak yok. Un ihracatında bu sene de dünyada lider olacağız. Bize yaklaşan Rusya var. Sattığımız unun yüzde 33’ünü Irak böl­gesine veriyoruz. Irak tarafın­da kapılar tekrar açıldı. Uma­rım bir sorun olmadan devam eder. Buğday üretiminde bu sene az da olsa sıkıntılarımız var, 18,5 milyon ton civarında üretim bekliyoruz. Mayıs ya­ğışları rekolteyi etkileyecek.”