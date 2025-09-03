Bursa'da karpuzun fiyatı tarlada 30 Kuruş, merkezde 11 TL!

Bursa'nın verimli topraklarıyla bilinen Karacabey Ovası'nda bu yıl yoğun ekim yapılması nedeniyle karpuz fiyatları tarlada adeta dibe vurdu. Kilosu 70 kuruştan başlayan karpuzun fiyatı 30 kuruşa kadar gerilerken, Bursa merkezdeki pazarlarda ve marketlerde 8,90-11 lira arasında satılıyor.

Yoğun ekim fiyatların daha da düşmesine sebep oldu

Geçen yıl salçalık domatesten zarar eden çiftçiler, bu yıl ekim alanlarını 150 bin dekardan 90 bin dekara düşürerek yerine karpuz ve mısır ekti. Ancak özellikle karpuzda yaşanan yoğun ekim ve diğer bölgelerdeki hasatla aynı döneme denk gelmesi fiyatların daha da düşmesine yol açtı.

Karacabey Ziraat Odası 2. Başkanı Ramazan Düzen, karpuz piyasasının kötü başladığını belirterek, "70 kuruştan başladı ve 30 kuruşa kadar düştü. Çekirdeksiz karpuz 3-5 lira arasında satışı oldu. Alaca karpuzlar ekimi çok bu yıl. Bu yüzden fiyatlar adeta çöktü" dedi.

Tarlada 30 kuruş Bursa'da 8,90-11 lira

Karacabey Ovası'ndan yalnızca 70 kilometre uzaklıktaki Bursa merkezinde, tarlada 30 kuruş olan karpuzun fiyatı, market ve pazar tezgahlarında 8,90 lira ile 11 lira arasında değişiyor.