Çaya yüzde 9.5 ek zam geldi

Haziran ayının başında çaya yapılan yüzde 43 zammın ardından Temmuz'da yeni bir zam daha geldi.

Blomberg HT'ten İrfan Donat'ın haberine göre Çaykur, çaya yeniden ortalama yüzde 9.5 zam yaptı.

Böylece, kuru çay fiyatlarına 8 Haziran'dan bu yana toplam yüzde 56.6 zam yapılmış oldu.

Yeni fiyat listeleri, toptan satış yapan şirketlere gönderilmeye başlandı.