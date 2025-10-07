CHP Niğde Milletvekili Gürer: Zirai don mağduru tüm çiftçilerin zararları karşılanmalı

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, zirai don sonrası tespit edilen zararların Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kaydı olsun olmasın tüm üreticilere ödenmesi gerektiğini söyledi.

Gürer, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, zirai don olayının ardından TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu'nun kurulduğunu ve komisyonun yerinde tespitler gerçekleştirdiğini anlattı.

Zirai dondan etkilenen üreticilere Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında bugüne kadar 7 milyar lira civarında ödeme yapıldığını dile getiren Gürer, 16 milyar liranın da gelecek ay sonuna kadar ödeneceğinin ifade edildiğini aktardı.

Yetkililerce 65 ilde ÇKS'ye kayıtlı 470 bin çiftçinin zirai dondan etkilendiğinin bildirildiğini belirten Gürer, "Ama ÇKS'si olmayan çiftçilerin ne olacağı veya bunlara ne yapılacağı konusunda şu ana kadar hiçbir açıklama yapılmadı" sözlerini sarf etti.

Zirai dondan etkilenen bölgelere yaptıkları ziyaretlerde görüştükleri ÇKS'ye kayıtlı olmayan çiftçilerin de destek beklediğini ifade eden Gürer, "zirai donla ilgili tespitleri yapılmış olan bölgelerde ÇKS'si olsun olmasın, tüm çiftçilerin zararlarının karşılanması yönünde yeni bir karar alınması" talebinde bulundu.

CHP'li Gürer, "Önümüzdeki yıl özellikle kayısı, kiraz gibi ürünlerde göz olmazsa yine ürün alınamayacak. Çünkü donun etkisi yalnız daldaki ürünü değil, ağacı da etkiledi" diye konuştu.

Çiftçilerin kuraklıktan da etkilendiğini anlatan Gürer, bu durumla ilgili de çiftçilere destek verilmesi gerektiğini vurguladı.