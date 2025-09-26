CHP'li Gürer: Patates tarlada kalıyor, üretici zarar ediyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Niğde’de kışlık patates hasadı yapılan tarlalarda üreticilerle buluştu.

Üreticiler, girdi maliyetlerinin artışı, kredi ve elektrik borçları nedeniyle “Çalıştıkça batıyoruz” diyerek sıkıntılarını dile getirdi.

Gürer, yazlık patatesin çiftçinin yüzünü güldürmediğini, kışlık patatesin ise depolara kaldırıldığını söyledi. Geçen yıl fiyatların oturmaması nedeniyle depolardaki ürünün çürüdüğünü hatırlatan Gürer, “Toprak Mahsulleri Ofisi devreye girmeli, fiyat dengelenmeli. Aksi halde tüccarın elinde kalan patates, üreticiyi mağdur ediyor. Türkiye’de hububattan sonra en çok üretilen ürün patates ama nüfus artışına rağmen üretim artmadı. Üretici kaybediyor, tüketici rafta fahiş fiyatla karşılaşıyor” dedi.

Üretici Mustafa Özenç, patatesin tarlada 3 liraya alıcı bulamadığını, işçi parasını bile karşılayamadıklarını söyledi. “Girdi maliyetleri 9 liraya ulaştı, maliyetini bile kurtaramıyoruz” diyen Özenç, bazı tarlaların sökülmeden bırakıldığını dile getirdi.