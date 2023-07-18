Çiftçilere 4.4 milyon TL ekipman desteği

Ziya İPEK

Toplam tutarı 4 milyon 420 bin lira olan alet ve ekipmanların; 3 milyon 100 bin liralık kısmı proje kapsamında karşılanırken, üretici 1 milyon 320 bin lira ödedi. Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, Etüt ve Projeler Daire Başkanlığı’nca Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) ek finansmanı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğinde gerçekleştirilen KDAKP, kırsal dezavantajlı alanları, avantajlı alanlara çevirerek bitkisel üretimden hayvancılığa farklı alanlarda üreticileri destekliyor.

Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, alet ve ekipman katkısı ile dezavantajlı alanlardaki küçük işletmelerin tarımsal üretimdeki refahının artacağını söyledi.

Projenin yüksek rakımlı kırsal ilçelerde uygulandığını, 7 ilçenin 8 kümesinde bireysel kalkınma kapsamında üreticilere yüzde 70’i hibe yoluyla karşılanmak üzere 144 adet motorlu çapa makinesi, 56 yem kırma ve 16 adet yem karma makinesi verildiğini kaydeden Tekin, alet ve ekipmanların servis hizmetlerinin bayilerce yerine getirileceğini, proje kapsamında su tankı, jeomembran havuzlar, sulamaya yönelik desteklerin süreceğini bildirdi.