Don zararı sonrası bağlarda neler yapmak gerekir?

9-13 Nisan 2025 tarihleri arasında Manisa genelinde etkili olan zirai donun özellikle bağ alanlarında ciddi zararlara yol açtığını hatırlatan İl Müdürü Öztürk, "Don olayının hemen ardından, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğü olarak 184 teknik personelimiz sahaya sevk edilmiş, arazide geniş kapsamlı hasar tespit çalışmalarına başlanmıştır.

Tarım sigortası yaptıran üreticilerimizin zararlarıyla ilgili olarak TARSİM Kurumu kendi prosedürleri ve takvimi çerçevesinde değerlendirme sürecini sürdürmektedir. Ancak kamuoyunun da bilmesini isteriz ki yaşanan don olayı sadece içinde bulunduğumuz sezonu değil, doğru müdahaleler yapılmazsa gelecek sezonları da riske atabilecek niteliktedir.

Asmanın fizyolojik yapısı gereği, bu yıl gelişecek sürgünler, 2026 yılında ürün verecek çubukları oluşturacaktır. Bu nedenle, zarar gören bağlarda bitki besleme, toprak işleme ve zirai mücadele uygulamalarının kesinlikle ihmal edilmemesi, bağların sahipsiz bırakılmaması bir sonraki sezon için büyük önem taşımaktadır.

Üreticilerimizin bağlarını bu zor dönemde yalnız bırakmaması, yapılacak her bakım işleminin gelecek yılki ürünün teminatı olduğunu unutmaması gerekmektedir. Bu kapsamda, il müdürlüğü olarak üreticilerimize teknik destek vermeye, sahada bilgi paylaşımı yapmaya devam ediyoruz. Tüm üreticilerimizi bağlarında gerekli bakım işlemlerini gecikmeden yapmaya davet ediyoruz. Tekrar geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, ilimiz ve ülkemiz üreticileri için afetsiz bir sezon diliyorum" dedi.