Dönümde 6 milyon lira maliyetli var: Karacadağ pirincinde yüz güldüren hasat

Diyarbakır’ın Çermik ilçesinde yetiştirilen tescilli Karacadağ pirinci için hasat dönemi başladı. İlçeye bağlı Sarıca Mahallesi Hazin bölgesinde çiftçi Veysi Karamehmetoğlu tarafından bin dönüm arazide yapılan ekim, aylar süren bakımın ardından ürün verdi.

6 milyon lira maliyet, yüksek verim

Nisan ayında ekimi yapılan Karacadağ pirincinin üretimi için yaklaşık 6 milyon lira maliyet yapıldığını belirten Karamehmetoğlu, biçerdöverlerle başlayan hasadın yaklaşık iki hafta süreceğini söyledi. Çeltikler hasattan sonra harmana götürülerek kurutuluyor, ardından fabrikada işlenerek sofralara ulaşıyor.

“Geçen sene 130 ton, bu sene 250 ton”

Geçen yıl 130 ton ürün elde ettiklerini hatırlatan Karamehmetoğlu, bu yıl 250 ton rekolte beklediklerini ifade ederek şunları söyledi:

“İhtiyacımız kadar pirinç yapıyoruz, kalanını çeltik olarak satıyoruz. Geçen yıl kilosu 25-27 liraydı, bu yıl 50 lira civarında. Topraklarımız çeltik bakımından çok verimli. Rekolte geçen sene yüzde 50 idi, bu sene yüzde 100. Allah’a şükür bu sene hasat iyi.”

Lezzeti ve düşük şeker oranıyla öne çıkıyor

Karacadağ pirincinin en önemli özelliklerinden birinin düşük şeker oranı olduğuna dikkat çeken üretici, ayrıca bu pirincin lezzetiyle de tüketiciler tarafından yoğun talep gördüğünü belirtti.