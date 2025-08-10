Ege narenciye üretiminde sert kayıp: Rekolte yüzde 34 düştü

Nisan ayındaki don ve temmuz sıcağı, Ege Bölgesi narenciye rekoltesini 682 bin tondan 449 bin tona çekti.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin İzmir, Muğla ve Aydın Tarım ve Orman İl Müdürlükleriyle birlikte hazırladığı “Ege Bölgesi Turunçgil Rekolte Tahmin Raporu”na göre bölgenin narenciye üretimi yüzde 34 azalarak 682 bin tondan 449 bin tona geriledi.

Mandalina liderliği aldı, portakal ve limonda sert düşüş

Rapora göre, 2025’te Ege Bölgesi’nde en yüksek üretim 220 bin 428 tonla mandalinada gerçekleşecek. Ancak bu miktar geçen yıla göre yüzde 16’lık kayba işaret ediyor. Portakal rekoltesi yüzde 34 düşüşle 161 bin 105 tona, limon rekoltesi ise yüzde 50 azalarak 64 bin 700 tona indi. Greyfurt üretimi ise yüzde 66 gerileyerek 4 bin 136 ton seviyesinde bekleniyor.

Muğla’da kayıp yüzde 57’ye ulaştı

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, mart ve nisan aylarındaki don olaylarının etkisiyle rekoltede ciddi gerileme yaşandığını belirtti. “Tek tesellimiz, ürünlerin ihracata uygun kalitede olması” diyen Uçak, Muğla’nın rekolte kaybının yüzde 57 olduğunu, İzmir’in üretiminin 165,5 bin tondan 133,5 bin tona düştüğünü söyledi. Aydın ise rekoltesini artıran tek il olarak öne çıktı. Balıkesir’de ise 21 bin 182 ton olan üretim 12 bin tona geriledi.

İhracatta hedef mevcudu korumak

Türkiye’nin 2024 yılında 1 milyar 46 milyon dolarlık narenciye ihracatı gerçekleştirdiğini hatırlatan Uçak, TÜİK verilerine göre ülke genelinde portakal üretiminin yüzde 12,4, limon üretiminin ise yüzde 21 azalmasının beklendiğini ifade etti. Mandalina ve greyfurtta ise sınırlı artış öngörülüyor.