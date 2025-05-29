Ege, organik tarımda üs konumunda

DÜNYA Gazetesi İzmir Bölge Temsilcisi Özlem SARSIN

Bugün tekstilden gıdaya, kozmetikten temizlik malzemelerine kadar pek çok alanda organik ürünler hayatımıza girdi. Market rafla­rında yerini alan organik ürünle­re ulaşım artık daha kolay. Orga­nik tarım ile uğraşan ve ürün arz eden, bu sektörden para kazanan üretici sayısı da artarken, sektör uzmanları talebin de son yıllar­da yükselmeye başladığına dik­kat çekiyor.

Ege, organik tarım ticaretinin göz bebeği

Organik tarım faaliyetlerinde Ege Bölgesi, hem üretimin hem de ticaretin göz bebeği. Bölgeye has incir, üzüm, zeytinyağı gibi ana ürünler yaygın bir şekilde üretilip ihraç edilirken, Türki­ye’nin diğer illerinde üretilen or­ganik ürünler de burada işlenip, paketlenip global pazarla bu­luşturuluyor. Bununla birlikte Türkiye’nin organik tarım ihra­catının yüzde 75’i buradan ger­çekleştiriliyor. Organik tarım ürünleri ihracatında EİB bünye­sinde kurulan ‘Organik Ürünler Koordinatörlüğü’nün yaptığı ça­lışmalar ile ülkemizin lezzetle­ri tüm dünyaya tanıtılıyor. Öte yandan İzmir'de kurulan Tarı­ma Dayalı İhtisas OSB’lerle or­ganik tarım daha da güçlü bir ha­le gelecek.

İhracatta 2 milyar dolarlık hedef söz konusu

Türkiye organik ürünler­de çiftçi sayısında Avrupa’da 4. dünyada 13. sırada bulunuyor. Yurt genelinde yaklaşık 53 bin çiftçi, 311 bin hektar alanda, 268 farklı türde organik sertifikalı ürün üretiyor. Bu üretim yıllık 1,6 milyon tonluk bir hacme ula­şırken, 2023 yılı itibarıyla orga­nik ürün ihracat geliri 1 milyar doları aştı. İhracatta da hedef 2 milyar dolara ulaşarak, gıda ih­racatındaki organik ürün payını yüzde 10’a çıkarmak.

Ege Bölgesi, organik tarımda sahip olduğu potansiyel ve mev­cut üretim kapasitesiyle Tür­kiye’nin bu alandaki en önemli bölgesi ve adeta üssü konumun­da. Sürdürülebilir tarım uygula­maları, ihracat hedefleri ve ulus­lararası iş birlikleriyle bölgemiz, organik tarımda dünya çapında daha da önemli bir konuma gel­meyi hedefliyor.