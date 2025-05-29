Ege, organik tarımda üs konumunda
Günümüzde sağlıklı ve doğal gıdaya ulaşmak gün geçtikçe zorlaşıyor. Özellikle tarımda kullanılan pestisitlerin insan sağlığı ve çevreye zarar vermesi nedeniyle artık organik tarım ürünlerinin önemini daha iyi kavramaya başladık.
DÜNYA Gazetesi İzmir Bölge Temsilcisi Özlem SARSIN
Bugün tekstilden gıdaya, kozmetikten temizlik malzemelerine kadar pek çok alanda organik ürünler hayatımıza girdi. Market raflarında yerini alan organik ürünlere ulaşım artık daha kolay. Organik tarım ile uğraşan ve ürün arz eden, bu sektörden para kazanan üretici sayısı da artarken, sektör uzmanları talebin de son yıllarda yükselmeye başladığına dikkat çekiyor.
Ege, organik tarım ticaretinin göz bebeği
Organik tarım faaliyetlerinde Ege Bölgesi, hem üretimin hem de ticaretin göz bebeği. Bölgeye has incir, üzüm, zeytinyağı gibi ana ürünler yaygın bir şekilde üretilip ihraç edilirken, Türkiye’nin diğer illerinde üretilen organik ürünler de burada işlenip, paketlenip global pazarla buluşturuluyor. Bununla birlikte Türkiye’nin organik tarım ihracatının yüzde 75’i buradan gerçekleştiriliyor. Organik tarım ürünleri ihracatında EİB bünyesinde kurulan ‘Organik Ürünler Koordinatörlüğü’nün yaptığı çalışmalar ile ülkemizin lezzetleri tüm dünyaya tanıtılıyor. Öte yandan İzmir'de kurulan Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerle organik tarım daha da güçlü bir hale gelecek.
İhracatta 2 milyar dolarlık hedef söz konusu
Türkiye organik ürünlerde çiftçi sayısında Avrupa’da 4. dünyada 13. sırada bulunuyor. Yurt genelinde yaklaşık 53 bin çiftçi, 311 bin hektar alanda, 268 farklı türde organik sertifikalı ürün üretiyor. Bu üretim yıllık 1,6 milyon tonluk bir hacme ulaşırken, 2023 yılı itibarıyla organik ürün ihracat geliri 1 milyar doları aştı. İhracatta da hedef 2 milyar dolara ulaşarak, gıda ihracatındaki organik ürün payını yüzde 10’a çıkarmak.
Ege Bölgesi, organik tarımda sahip olduğu potansiyel ve mevcut üretim kapasitesiyle Türkiye’nin bu alandaki en önemli bölgesi ve adeta üssü konumunda. Sürdürülebilir tarım uygulamaları, ihracat hedefleri ve uluslararası iş birlikleriyle bölgemiz, organik tarımda dünya çapında daha da önemli bir konuma gelmeyi hedefliyor.