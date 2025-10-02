Ege’nin elma deposu Denizli’de hasat başladı

Ege Bölgesi’nin elma deposu olarak bilinen Denizli’nin Çivril ilçesinde 2025 sezonunun ilk elma hasadı gerçekleştirildi. Ülke genelindeki elma üretiminin yüzde 2,6’sını tek başına karşılayan Çivril, bu yıl da bereketli bir sezon yaşıyor.

Çivril’in Balçıkhisar Mahallesi’ndeki 7 dekarlık elma bahçesinde düzenlenen ilk hasat etkinliğine Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Çivril Kaymakamı Fatih Cıdıroğlu, İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim, protokol üyeleri, teknik personel ve çiftçiler katıldı.

118 bin tonluk rekolte bekleniyor

İlk hasadı yapan Vali Ömer Faruk Coşkun, “Denizli’nin toplam elma üretiminin yaklaşık yüzde 88’ini tek başına karşılayan Çivril’de bu yıl 4 bin 700 hektarda yaklaşık 118 bin ton rekolte beklenmektedir. Bugün başlayan elma hasadının bütün çiftçilerimize hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum” dedi.

Üretici memnun, fiyatlar iyi

Denizli İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Nevzat Zayim ise elmanın bölge için stratejik bir ürün olduğunu vurguladı:

“Elma, Denizli ili için önemli bir meyve. Ege Bölgesi’nde 1. sıradayız, Türkiye genelinde 8. sıradayız. Bu yıl fiyatlarımız iyi, üreticimiz memnun. Çivril elması hem sofralık hem de ihracatlık olarak büyük ilgi görüyor” dedi.

Bilinçli tarım uygulamaları verimi artırdı

İl Müdürlüğü’nün yürüttüğü Elma Entegre Mücadele çalışmalarının da etkili olduğunu aktaran Zayim, Çivril, Çameli ve Buldan’da 38 üretici ile 200 hektar alanda yapılan uygulamalar sayesinde hem verimin hem de kalite standartlarının yükseldiğini ifade etti.

Zayim ayrıca, hasat döneminde Starkrimson, Scarlet, Golden Delicious, Pink Lady, Granny Smith ve Starking gibi çeşitlerin öne çıktığını kaydetti.

Hasat coşkusu ekonomiye katkı sağlıyor

Denizli, Türkiye elma üretiminde 8. sırada yer alırken, Ege Bölgesi’nde birinci sırada bulunuyor. Çivril’de başlayan hasat, bölge ekonomisine ciddi katkı sağlamaya devam ediyor.

Konuşmaların ardından Vali Coşkun ve beraberindeki heyet elma hasadına katılırken, üreticilerle sektörün sorunları ve çözüm önerileri üzerine de istişarede bulunuldu.