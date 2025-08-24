Ege’nin lezzeti tüm Türkiye’de

Ayvalık, yüzyıllardır zeytinyağı üretimiyle tanınan, Türkiye’nin en önemli üretim merkezlerinden biri.

Aivalos’un hikâyesi de bu topraklarda, kimi 500 yılı aşkın zeytin ağaçlarında başlıyor. Ege’nin iklimiyle şekillenen zeytinler, ekim-ocak ayları arasında özenle toplanıyor. Her bir zeytin, henüz dalından koparılmadan başlayan titizlikle işleniyor.

27°C’nin altında gerçekleştirilen soğuk sıkım tekniği sayesinde zeytinyağının aroması ve besin değerleri korunuyor. Hasat sonrası en geç dört saat içinde sıkıma alınan zeytinler, bu sayede doğallığını ve kalitesini yitirmeden sofralara taşınıyor.

Sürdürülebilirlik odaklı vizyon

Tesislerde güneş enerjisinden yararlanılıyor, su tüketimi minimuma indiriliyor ve zeytin atıkları yeniden değerlendirilerek toprağa kazandırılıyor.

Böylece üretim süreci yalnızca bugünün değil, geleceğin de korunmasına hizmet ediyor. Bu yaklaşım, zeytinyağı üretimini bir tarım faaliyeti olmanın ötesine taşıyarak, çevresel sorumluluk bilinciyle şekillendiriyor.

Türkiye genelinde erişim

Kurulduğu günden bu yana seçkin restoranlarda ve gurme noktalarda yer alan şirket, artık zincir marketlerde de tüketicilere sunuluyor. Bu adım, markanın daha geniş kitlelerle buluşmasını sağlayarak zeytinyağını günlük sofraların bir parçası haline getiriyor.

Türkiye genelindeki erişilebilirlik, yalnızca markanın büyümesi açısından değil, aynı zamanda Ayvalık’ın köklü zeytin kültürünün daha çok insana ulaşması açısından da önem taşıyor.