Emekli usta, tarlalarda seyyar traktör tamirciliğine başladı

Aydın'da yıllarca maden sahalarında iş makinesi tamiri yapan 42 yaşındaki Mehmet Karapıçak, emekli olduktan sonra mesleğine farklı bir şekilde devam etmeye karar verdi. Ticari aracını tam donanımlı bir mobil tamir atölyesine dönüştüren Karapıçak, tarlada arıza yaşayan traktörlere yerinde müdahale ederek çiftçilerin çalışmalarını aksatmadan sürdürmelerine yardımcı oluyor.

Havaların soğumasıyla birlikte kış hazırlıklarının hızlandığını hatırlatan Karapıçak, gün boyu çalışan traktör ve ekipmanlarda yaşanan arızaların mobil araç sayesinde kısa sürede giderildiğini belirtiyor. Böylece üreticiler, zaman kaybetmeden tarladaki işlerine devam edebiliyor.

"Geç saatlerde bile çağrı alıyorum"

Özellikle ekim ve dikim dönemlerinde yoğun bir tempoyla sahada olduğunu vurgulayan Karapıçak, "Kış aylarında tarlalar daha hareketli, ekipmanlar sık kullanılıyor. Her arıza üretici için önemli. Traktörleri yerinde tamir etmek hem üretimin aksamasını engelliyor hem de çiftçilerin rahat etmesini sağlıyor. Bazen gece geç saatlerde bile çağrı alıyorum ve çiftçilerin işine kaldığı yerden devam etmesini görmek en büyük mutluluğum" dedi.

Mobil tamir hizmetinin kırsal bölgelerde büyük kolaylık sağladığını söyleyen Karapıçak, "Mesleğimi severek yapıyorum. Çiftçiler bana güveniyor, ben de işin hakkını vererek yanlarında oluyorum" ifadelerini kullandı.