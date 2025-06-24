Erikli’den sürdürülebilir tarım hamlesi

Erikli, Uludağ bölge­sindeki doğal kaynak­ların korunmasına yönelik çalışmalarını “Ko­rumamız Gerekli” inisiyatifi kapsamında sürdürüyor. Bu doğrultuda, tarımsal dönü­şüm alanında faaliyet göste­ren Doktar ile iş birliği yapan şirket, Bursa’nın Kestel ilçe­sine bağlı köylerde sürdürü­lebilir tarım uygulamalarını destekliyor.

Proje kapsamında bugüne kadar 100 çiftçiye dijital ta­rım çözümleri, saha destek­leri ve eğitim programları su­nuldu.

Erikli, 2022 yılında baş­lattığı “Korumamız Gerek­li” inisiyatifi kapsamında Uludağ’ın doğal yapısını, bi­yolojik çeşitliliğini ve eko­sistemini korumaya yöne­lik çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda ilk olarak Ulu­dağ’ın endemik bitki örtü­süne odaklanan saha araştır­maları gerçekleştiren şirket, elde edilen verileri “Ulu­dağ’ın Endemik ve Nadir Bit­kileri” adlı kitapta derledi. Çalışmalar, bölgedeki doğal dengenin korunması ve far­kındalığın artırılması ama­cıyla sürdürülüyor.

Sürdürülebilirlik çalışma­larına devam eden Erikli, ta­rım teknolojileri alanında uz­manlaşmış Doktar iş birliğin­de çiftçilerin modern ve iyi tarım tekniklerine erişimi­ni artırmak için çalışmalara başladı.

Proje ile böğürtlen, çilek, ahududu ve meyve bahçe­lerinde verimliliği geliştir­meyi amaçlayan Erikli, Bur­sa’nın Kestel ilçesine bağ­lı köylerinde 100’den fazla çiftçinin 700 dekar ala­na kurulu bahçesinde do­ğal kaynakların korunma­sına katkıda bulundu. Proje kapsamında, dijital toprak analizleri, sensör ve uydu ta­kip sistemleri, bireysel güb­releme önerileri gibi çok bo­yutlu destekler sunuldu.

Sürdürülebi­lirlik çalışma­larında top­lumsal faydayı da gözettikle­rini belirten Nestlé Waters Pazarlama Di­rektörü Gizem Kartal, “Yu­vamız olarak gördüğümüz bu topraklara sahip çıkmanın yalnızca çevresel bir sorum­luluk değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğuna ina­nıyoruz.

Bu yaklaşımımızı ‘Korumamız Gerekli’ inisi­yatifimizle sahipleniyor, yal­nızca üretim süreçlerimizde değil, toprağın, suyun ve tüm ekosistemin korunmasında aktif bir rol üstleniyoruz. Bu nedenle sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekleye­rek, biyoçeşitliliği bütüncül olarak ele alıyoruz” dedi.

“Sürdürülebilir tarımın geleceğine katkı sağlıyoruz”

Sürdürülebilir tarım uy­gulamalarıyla hem toprağa hem de gelecek nesillere ya­tırım yaptıklarını söyleyen Nestlé Türkiye Sürdürülebi­lirlik Lideri Banu Arslanoba, “Erikli çatısı altında ‘Koru­mamız Gerekli’ inisiyatifiy­le sürdürdüğümüz bu proje sürdürülebilir tarımın yal­nızca toprağı değil, üreticiyi ve ekosistemi de iyileştirdi­ğine güzel bir örnek sunuyor. Doğayla uyum içinde üretim yapmanın mümkün olduğu­nu gösteren projemiz, sür­dürülebilir tarımın sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir kalkınma modeli olduğunun da göstergesi” diye konuştu.

“Tamamen veriye dayalı bir altyapı kurduk”

Doktar Technoloji İklim ve Sürdürüle-bilirlik Etki Lideri Hande Günaçtı, “Elde ettiğimiz sahadan ve uydudan gelen verileri, çiftçiye özel gübreleme ve sulama reçetelerine dönüştürerek, su ve besin kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını garanti ediyoruz.

Böylece hem verim artışını somut rakamlarla kanıtlıyor hem de bölgedeki 100’den fazla üreticinin her bir tarlasında toprağın canlılığını koruyan, biyoçeşitliliği destekleyen ve suyu tasarruf eden iyileştirme fırsatlarını anında hayata geçiriyoruz” diye ekledi.

Tarlalar uydu ile takip ediliyor

Projenin 2023 yılında ova köylerinden başladığını ve 2024’te dağ köylerine taşındığını anlatan Nestlé Türkiye Sürdürülebilirlik Lideri Banu Arslanoba, “Proje kapsamında bugüne kadar 100 çiftçimize ulaştık. Her çiftçimize dijital toprak analizi yaparak, topraktaki organik madde, besin elementleri ve pH değerlerine göre özel gübreleme önerileri sunduk.

Uydu görüntüleri ve sensörlerle tarlaları takip ederek veriye dayalı öneriler geliştirdik; böylece hem verimi artırdık hem de kaynak kullanımını optimize ettik. Özel cihazlarla toprağın nem ve sıcaklık değerlerini anlık izleyerek daha bilinçli sulama ve ilaçlama kararları alınmasını destekledik. 2023 ve 2024 sezonlarında Doktar’ın liderliğinde uygula-dığımız iyi tarım yöntemleriyle verim artışı elde ettik” diye konuştu.

Arslanoba, “Nestlé Türkiye olarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefimiz doğrultusunda kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz’’ diyerek sözlerini tamamladı.