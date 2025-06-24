Erikli’den sürdürülebilir tarım hamlesi
Sürdürülebilirlik çalışmalarına devam eden Erikli, tarım teknolojileri alanında uzmanlaşmış Doktar ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında çiftçilerin hem modern hem de iyi tarım tekniklerine erişimini artırmak için çalışmalara başlandı.
Erikli, Uludağ bölgesindeki doğal kaynakların korunmasına yönelik çalışmalarını “Korumamız Gerekli” inisiyatifi kapsamında sürdürüyor. Bu doğrultuda, tarımsal dönüşüm alanında faaliyet gösteren Doktar ile iş birliği yapan şirket, Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı köylerde sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekliyor.
Proje kapsamında bugüne kadar 100 çiftçiye dijital tarım çözümleri, saha destekleri ve eğitim programları sunuldu.
Erikli, 2022 yılında başlattığı “Korumamız Gerekli” inisiyatifi kapsamında Uludağ’ın doğal yapısını, biyolojik çeşitliliğini ve ekosistemini korumaya yönelik çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda ilk olarak Uludağ’ın endemik bitki örtüsüne odaklanan saha araştırmaları gerçekleştiren şirket, elde edilen verileri “Uludağ’ın Endemik ve Nadir Bitkileri” adlı kitapta derledi. Çalışmalar, bölgedeki doğal dengenin korunması ve farkındalığın artırılması amacıyla sürdürülüyor.
Sürdürülebilirlik çalışmalarına devam eden Erikli, tarım teknolojileri alanında uzmanlaşmış Doktar iş birliğinde çiftçilerin modern ve iyi tarım tekniklerine erişimini artırmak için çalışmalara başladı.
Proje ile böğürtlen, çilek, ahududu ve meyve bahçelerinde verimliliği geliştirmeyi amaçlayan Erikli, Bursa’nın Kestel ilçesine bağlı köylerinde 100’den fazla çiftçinin 700 dekar alana kurulu bahçesinde doğal kaynakların korunmasına katkıda bulundu. Proje kapsamında, dijital toprak analizleri, sensör ve uydu takip sistemleri, bireysel gübreleme önerileri gibi çok boyutlu destekler sunuldu.
Sürdürülebilirlik çalışmalarında toplumsal faydayı da gözettiklerini belirten Nestlé Waters Pazarlama Direktörü Gizem Kartal, “Yuvamız olarak gördüğümüz bu topraklara sahip çıkmanın yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda bir yaşam biçimi olduğuna inanıyoruz.
Bu yaklaşımımızı ‘Korumamız Gerekli’ inisiyatifimizle sahipleniyor, yalnızca üretim süreçlerimizde değil, toprağın, suyun ve tüm ekosistemin korunmasında aktif bir rol üstleniyoruz. Bu nedenle sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekleyerek, biyoçeşitliliği bütüncül olarak ele alıyoruz” dedi.
“Sürdürülebilir tarımın geleceğine katkı sağlıyoruz”
Sürdürülebilir tarım uygulamalarıyla hem toprağa hem de gelecek nesillere yatırım yaptıklarını söyleyen Nestlé Türkiye Sürdürülebilirlik Lideri Banu Arslanoba, “Erikli çatısı altında ‘Korumamız Gerekli’ inisiyatifiyle sürdürdüğümüz bu proje sürdürülebilir tarımın yalnızca toprağı değil, üreticiyi ve ekosistemi de iyileştirdiğine güzel bir örnek sunuyor. Doğayla uyum içinde üretim yapmanın mümkün olduğunu gösteren projemiz, sürdürülebilir tarımın sadece çevresel değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal bir kalkınma modeli olduğunun da göstergesi” diye konuştu.
“Tamamen veriye dayalı bir altyapı kurduk”
Doktar Technoloji İklim ve Sürdürüle-bilirlik Etki Lideri Hande Günaçtı, “Elde ettiğimiz sahadan ve uydudan gelen verileri, çiftçiye özel gübreleme ve sulama reçetelerine dönüştürerek, su ve besin kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasını garanti ediyoruz.
Böylece hem verim artışını somut rakamlarla kanıtlıyor hem de bölgedeki 100’den fazla üreticinin her bir tarlasında toprağın canlılığını koruyan, biyoçeşitliliği destekleyen ve suyu tasarruf eden iyileştirme fırsatlarını anında hayata geçiriyoruz” diye ekledi.
Tarlalar uydu ile takip ediliyor
Projenin 2023 yılında ova köylerinden başladığını ve 2024’te dağ köylerine taşındığını anlatan Nestlé Türkiye Sürdürülebilirlik Lideri Banu Arslanoba, “Proje kapsamında bugüne kadar 100 çiftçimize ulaştık. Her çiftçimize dijital toprak analizi yaparak, topraktaki organik madde, besin elementleri ve pH değerlerine göre özel gübreleme önerileri sunduk.
Uydu görüntüleri ve sensörlerle tarlaları takip ederek veriye dayalı öneriler geliştirdik; böylece hem verimi artırdık hem de kaynak kullanımını optimize ettik. Özel cihazlarla toprağın nem ve sıcaklık değerlerini anlık izleyerek daha bilinçli sulama ve ilaçlama kararları alınmasını destekledik. 2023 ve 2024 sezonlarında Doktar’ın liderliğinde uygula-dığımız iyi tarım yöntemleriyle verim artışı elde ettik” diye konuştu.
Arslanoba, “Nestlé Türkiye olarak, gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakma hedefimiz doğrultusunda kararlı adımlar atmayı sürdüreceğiz’’ diyerek sözlerini tamamladı.