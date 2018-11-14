Fındık ihracatçıları Çin Seddi’ni aştı

14 Kasım 2018

Fındık ihracatçılarının hedefinde Çin var. Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği (KFMİB) 05-10 Kasım 2018 tarihleri arasında Şanghay’da düzenlenen Çin Uluslararası İthalat Fuarı’na katıldı. Türk fındığının artık Çin’de yeterli bir bilinirliğine sahip olduğunun fuara katılan firmalarımızca yapılan görüşmelerle yerinde gözlemlendiğini belirten KFMİB Başkanı İlyas Edip Sevinç, "Fındığın Türkiye’den Çin’e gerçekleştirilen gıda ihracatında birinci sırada. Bu fındık ve mamulleri sektörü olarak 2000’li yılların başından itibaren Çin’de yürütülen tanıtım faaliyetlerinin bir sonucu. 2017 yılında Çin’e 7 bin 300 ton fındık ihraç ettik. Bunun karşılığında da 55 milyon dolar gelir sağladık" dedi.

Sevinç, Çin’in önemli kuruyemiş ithalatçıları ve fındığı katkı maddesi olarak kullanan çikolata, şekerleme ve dondurma ürünleri imalatçıları ile ikili görüşmeler gerçekleştirildiğini, iştirak eden firmalar tarafından oldukça faydalı olduğu değerlendirilen ikili görüşmeler ile fındık ihracatımızın arttırılmasına yönelik yeni iş fırsatları yaratıldığını, bu programın, son yıllarda artış trendinde bulunan Çin’e yönelik fındık ihracatımızı daha da artıracağı umudunda olduğunu dile getirdi.