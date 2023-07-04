Fındık ihracatından 10 ayda 1,6 milyar dolar gelir
Fındık ihracatçıları, 2022 - 2023 fındık sezonunun 10 aylık döneminde 1,6 milyar dolar ihracat yaptı.
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Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2022 - 2023 ihracat sezonunun 1 Eylül 2022 - 30 Haziran 2023 dönemine ilişkin bilgi verdi.
Buna göre söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 579 milyon 600 bin dolar karşılığında 262 bin 173 ton fındık satıldı.
Haziran ihracatının ise 19 bin 328 ton fındık karşılığı 119 milyon 404 bin dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.
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