Fındık ihracatından 10 ayda 1,6 milyar dolar gelir

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2022 - 2023 ihracat sezonunun 1 Eylül 2022 - 30 Haziran 2023 dönemine ilişkin bilgi verdi.

Buna göre söz konusu dönemde yurt dışına 1 milyar 579 milyon 600 bin dolar karşılığında 262 bin 173 ton fındık satıldı.

Haziran ihracatının ise 19 bin 328 ton fındık karşılığı 119 milyon 404 bin dolar olarak gerçekleştiği kaydedildi.