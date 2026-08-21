Fındıkta beklenti yükseldi: 115 bin tonluk rekolte öngörülüyor

Samsun Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Canik ilçesinin Kaleboğazı Mahallesi'nde fındık hasat şenliği gerçekleştirildi.

Etkinlikte konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, fındığın hem Karadeniz Bölgesi hem de Türkiye açısından önemli ve stratejik tarım ürünleri arasında yer aldığını belirtti.

Fındığı "yeşil altın" olarak tanımlayan Yılmaz, "Şu an Türkiye genelinde 450 bin civarında üreticimiz bahçelerinde fındık hasadı gerçekleştiriyor. Bir yıl boyunca uğraştılar, her türlü bakımını yaptılar, masraf ettiler. Bugün artık ettikleri masrafın, yaptıkları bakımın karşılığını aldıkları gün, hasat günü. Hasadı burada başlattık. İl genelinde de bu hasat çalışmaları devam ediyor. Samsun'da 125 bin hektar fındık alanı var. Özellikle bu fındık alanının yüzde 90'ı doğu ilçelerimizdeki 5 ilçemizde bulunuyor." dedi.

Rekolte geçen yılın üzerine çıktı

Bu yıl üretimde geçen yıla kıyasla daha olumlu bir tablo bulunduğunu ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Üretimimiz de bu sene geçen seneden daha iyi. Geçen sene özellikle yüksek kesimlerde biraz sıkıntılar olmuştu, don zararı oluşmuştu. Bu sene rekoltemiz geçen senenin de üzerinde. Yaklaşık 115 bin ton civarında fındık bekliyoruz. Üreticilerimiz şu an büyük bir heyecanla bahçelerinde hasat işlemini gerçekleştiriyorlar. Ben bu hasat sezonunun hayırlı, bereketli olmasını diliyorum. Tüm üreticilerimize bol ve bereketli kazançlar diliyorum."

Hasat maliyetini düşürmek için hibe desteği

Tarım ve Orman Bakanlığının üreticilere yönelik desteklerinin sürdüğünü belirten Yılmaz, hasat işçiliğinin fındık üretiminde önemli maliyet kalemlerinden biri olduğuna dikkati çekti.

Üreticilerin bu maliyetini azaltmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü aktaran Yılmaz, "Bu kapsamda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bahçelerinde hasat filesi kullanan üreticilerimize yüzde 70'e varan hibe desteği sağlıyoruz. Şu ana kadar 151 üreticimiz bu destekten yararlandı. Bu yıl da 97 üreticimiz müracaat yaptı ve dosyalarını oluşturduk, Bakanlığımıza gönderdik. Bu üreticilerimize de desteğimiz olacak. Bundan sonraki süreçte de üreticilerimizin maliyetini düşürmeye, verimlerini ve gelirlerini artırmaya yönelik çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

"Bu sene bizde de rekolte yüksek görünüyor"

Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı da ilçede ilk kez fındık hasat şenliği düzenlendiğini belirterek, "Bu sene bizde de rekolte yüksek görünüyor. İlçemizdeki en önemli tarım ürünümüz fındık. İnşallah bu yıl üreticimiz verdiği emeğin karşılığını alır." dedi.

Program, konuşmaların ardından fındık bahçesinde gerçekleştirilen hasatla sona erdi.