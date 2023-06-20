Gözler buğday hasatına çevrildi

Nilgün ÖZDEMİR

Türkiye’nin önde gelen buğday unu üreticilerinden ve ihracatçılarından biri olan Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, merakla beklenen hasat döneminde buğday tedariğinde önceki yıla göre yüzde 10 verim artışı yaşanacağını söyledi. Önce pandemi daha sonra Rusya-Ukrayna savaşı sebebiyle ülkelerin en büyük sorununun ‘gıda tedariki’ olacağını belirten Erbap, iklim koşullarının sıkıntının büyümesinde rol alacağına dikkat çekti.

Bu süreçte en doğru adımın ‘sürdürülebilir tarım ve verimlilik esaslı üretim’ olduğunu vurgulayan Erbap, “Doruk Un olarak tarım ülkesi olan Türkiye’de ekim alanlarını ve verimliliği artıracak çalışmalara hız verdik. 2022 yılını 4,1 milyar TL ciro ile kapattık.

Depo, üretim ve lojistik yatırımlarımız ile 2023 yılını yüzde 46 büyüme ve 6 milyar TL ciro hedefiyle bitirmeyi hedefliyoruz” dedi. Uygulanan teşvikler sonrasında gözlerin hasat döneminde olduğuna dikkat çeken Erbap, yeni gelecek hasatlarla birlikte de buğday sıkıntısının gözlenmediğini belirtti.

Yakın gelecekte artan sıcaklıklar ve azalacak yağışlardan dolayı dünya nüfusunu beslemenin zorlaşacağına işaret eden Erbap, savaşlar ve iklim koşulları sebebiyle önümüzdeki süreçte ülkelerin en büyük sorununun ‘gıda tedariki’ olacağının altını çizdi.

Tarım arazilerinin yüzde 15’i deprem bölgesinde

Toplam tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 15’inden fazlasını ve toplam bitkisel üretimin yüzde 25’ini oluşturan deprem bölgelerinin tarımsal üretim bilançosuna dikkat çeken Erbap, deprem dolaysıyla tarım arazilerinde meydana gelen yer kaymaları, heyelanlar, çatlaklar, yarıklar ve kırılmaların tarım arazilerinin kullanılmasını zorlaştırdığını belirtti.

Erbap, bu zararları en aza indirmek ve bölgede tarımın yeniden canlandırılması adına, bölgede tarıma devam eden çiftçiye bedelsiz tohum ve mühendislik desteğiyle bölge halkının ve çiftçinin yanında olduklarını söyledi. Doruk Un olarak, teknolojik tarımsal verileri ve Ar-Ge çalışmalarını çiftçilerle buluşturduklarını söyleyen Erbap, tohum, ekim, ilaçlama, gübre ve hasat aşamalarında oluşabilecek kayıpları tespit ederek çözüm önerileri sunduklarını belirtti.

Türkiye un ihracatında en büyük şirketler arasında yer aldıklarını anlatan Erbap, “Yıllık 438 bin ton buğday kırma kapasitesi, yıllık 350 bin ton un üretimi, 20 bin metrekare ileri teknoloji tesisi, her geçen yıl genişleyen satış-dağıtım ağı ile büyümeye devam ediyoruz. Afrika, Asya, Güney Amerika ve Orta Doğu bölgelerindeki 41 ülkeye ihracat gerçekleştiriyoruz” dedi.

Doruk Un, 80’e yakın tohum geliştiriyor

Pandemi, RusyaUkrayna Savaşı ve iklim koşullarının verdiği sinyallere göre önümüzdeki süreçte sürdürülebilir ve akıllı tarım çalışmalarının önem kazanacağını söyleyen Doruk Un Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Gürsel Erbap, Doruk Un olarak tohum tarafında Marmara Bölgesi’nde üç ayrı alanda 80’e yakın tohumun geliştirilmesi adına sahada çalışmalara başladıklarını belirtti. Erbap, sertifikalı tohum kullanımını artırılması için teşviklerin artırılmasının, alım ve satış zamanı yapılan desteklerin çiftçi maliyetine uygun olarak belirlenmesinin önemli olduğunu vurguladı.