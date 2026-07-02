Hallerde yaz tablosu: Miktar arttı, fiyatlar geriledi

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Antalya Büyükşehir Belediyesi Toptancı Hali'nin Haziran 2026 Endeks Değişim Tablosu'na göre, haziran ayında özellikle domates ve meyvede arz artarken, fiyat endekslerinde aylık bazda düşüşler yaşandı. Buna karşın yıllık fiyat endeksleri ise yükselişini sürdürdü.

Verilere göre domatesin miktar endeksi 80 olarak gerçekleşti. Domates miktarı haziran ayında bir önceki aya göre yüzde 28,96, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 10,37 arttı.

Fiyat tarafında ise gerileme görüldü. Domates fiyat endeksi 1900 olurken, aylık bazda yüzde 61,44 düşüş kaydedildi. Buna rağmen yıllık fiyat değişimi yüzde 28,44 artış gösterdi.

Meyvede de benzer tablo

Meyve miktar endeksi 87 olarak açıklanırken, miktar aylık bazda yüzde 36,22 arttı. Yıllık bazda ise yüzde 4,92 azalış yaşandı.

Meyve fiyat endeksi 2698 olarak hesaplanırken, aylık fiyat değişimi yüzde 31,28 geriledi. Buna karşılık yıllık fiyatlar yüzde 62,21 artış gösterdi.

Sebzede miktar geriledi

Sebze miktar endeksi 69 seviyesinde gerçekleşti. Haziran ayında sebze miktarı aylık bazda yüzde 4,25 azalırken, yıllık bazda yüzde 6,27 arttı.

Sebze fiyat endeksi ise 1941 olarak açıklandı. Aylık bazda yüzde 37,48 düşen sebze fiyatları, yıllık bazda ise yüzde 54,50 yükseldi.