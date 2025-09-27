Hatay’da “beyaz altın” sevinci: 140 bin ton rekolte bekleniyor

Hatay’ın verimli toprakları olan Amik Ovası’nda pamuk hasadı başladı. “Beyaz altın” olarak bilinen pamuğun üretiminde bu yıl yüksek verim beklendiği açıklandı.

290 bin dekar alana ekim yapıldı

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi” (TAKE) projesi kapsamında 530 çiftçiye 153 ton pamuk tohumu dağıtılmıştı. Bu desteklerle Amik Ovası’ndan Samandağ’a kadar 290 bin dekar alanda pamuk ekimi gerçekleştirildi.

140 bin ton rekolte hedefleniyor

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Reyhanlı ilçesi Demirköprü Mahallesi’nde çiftçilerle birlikte hasada katıldı. Masatlı, bu yıl pamuk üretiminde 140 bin ton civarında rekolte beklediklerini belirterek şunları söyledi:

“Pamuk üretiminde Hatay, Türkiye’de 4’üncü sırada yer alıyor. Asrın felaketinin ardından Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yeniden ihya, imar ve üretim çalışmalarımız başladı. Bu çerçevede bin 530 çiftçimize 153 ton pamuk tohumu dağıttık. Bugün burada hasadını gördüğümüz pamuk, bu desteklerin ürünüdür. Pamuk sadece tarladaki bir ürün değil; aynı zamanda emek, birlik ve beraberliğin simgesidir. Beyaz altınımızın hasadı bereketli olsun.”

Çiftçilerin yüzü gülecek

Pamuk hasadının başlamasıyla birlikte bölgede tarımsal üretimin yeniden canlanacağı, çiftçilerin emeklerinin karşılığını alacağı vurgulandı. Hatay’ın, pamuk üretiminde Türkiye’nin en önemli merkezlerinden biri olmaya devam ettiği kaydedildi.