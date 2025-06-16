Hububat ihracatının yüzde 40’ı Güneydoğu’dan

Güneydoğu Anadolu’nun hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı, yılın ilk 5 ayında yüzde 7,9 artışla 1,5 milyar dolara ulaş­tı. Miktar olarak yüzde 4,5 ar­tışla 1,9 milyon tona yaklaşı­lan bu dönemde 431,3 bin ton makarna, 397,9 bin ton buğday unu ve 182 bin ton ayçiçek yağı ihraç edildi.

Tür­kiye’nin 472,9 milyon dolarlık ayçiçek yağı ih­racatının 270,1 milyon dolara denk gelen yüzde 57,1’lik kısmı Gü­neydoğu’dan ihraç edildi. Türkiye’nin 370,5 milyon dolar­lık makarna ihracatın­da bölgenin payı 250 milyon dolar ile yüzde 67,4 oldu. 5 ay­lık süreçte ihracatın yüzde 8,4 gerileyerek 434,2 milyon dolar olarak gerçekleştiği Irak, bölge­nin en büyük ihraç pazarı olma­yı sürdürdü. İkinci sıradaki Su­riye’ye yüzde 34,2 artışla 149,5 milyon dolar ihracat yapıldı.

“Hububat sektörünün bölge ihracatındaki payı %30’u geçti”

Güneydoğu ekonomisinin ge­lişiminde gıda sanayicilerinin payının son yıllarda dikkat çe­kici şekilde arttığını ifade eden Güneydoğu Anadolu Hubu­bat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu şunla­rı söyledi: “Gıda sanayine yöne­lik yatırımların artması ve böl­gede artan markalaşma eğilimi, sektörümüzü Güneydoğu Ana­dolu ekonomisinin temel taşla­rından biri haline getirdi.

Son 2 yılda bölgesel ihracatımızda­ki payını yüzde 29,1’den yüzde 30,5’e yükselten hububat sektö­rü, bu artışla birlikte bölgemi­zin ihracat lideri haline geldi. Aynı dönemde, Türkiye’nin en büyük sanayi kuruluşlarını içe­ren İSO500 listesine 3 üyemizin daha katılması ile toplam firma sayımız 12’ye ulaştı. Ocak-Ma­yıs döneminde Güneydoğu’dan aylık ortalama 36,4 bin ton ay­çiçek yağı ve 86,2 bin ton ma­karna ihraç edilmesi; bunun ya­nında Türkiye genelinde yapı­lan 5,2 milyon tonluk hububat ihracatının 1,8 milyon tondan fazlasının bölgemizden gerçek­leştirilmesi, bölgemizin gıda sa­nayisindeki potansiyel ve kapa­sitesinin bir ifadesi.”

“Yerel kalkınma hamlesinde gıda sanayi kritik rol oynuyor”

Sektördeki bu büyümenin sa­dece dış ticaret değil; bölgedeki ekonomik canlılık açısından da kritik rol oynadığını ifade eden Kadooğlu şunları belirtti: “Gıda işletmelerimiz, tarımsal üreti­ciden nakliye ve lojistik firma­larına, paketlemeden dağıtıma kadar uzanan geniş bir tedarik zinciriyle çalışıyor; kadın is­tihdamını artırarak yerel iş gü­cüne dayalı bir kalkınma mo­deli geliştiriyor.

Bu güçlü yapı, depo ve soğuk zincir sistemle­rinden enerji altyapısına kadar pek çok tamamlayıcı yatırımı da beraberinde getiriyor. Yerel Kal­kınma Hamlesi Programı kap­samında organize sanayi böl­gelerinde rezerv alanların oluşturulması ve yeni teş­vik sistemi ile gelişmiş kentlerdeki sanayi alt­yapısının 6. Bölge’ye taşınması, Güney­doğu illerinde eko­nomik canlanmayı hızlandıracak stra­tejik bir adımdır. Terörsüz Türki­ye vizyonuyla bir­likte, bu yatırım­ların bölge halkı için istikrar ve refahı kalıcı ha­le getirmesini bekliyoruz.”

Gıda ihracat­çıları olarak kur­dukları uluslarara­sı bağlantıların ta­rımsal diploması açısından önemi­ne dikkat çeken Ka­dooğlu şu değerlen­dirmede bulundu: “Ta­rım ve Orman Bakanımızın da altını çizdiği gibi, Türki­ye’nin bölgesel ve küresel kuru­luşlarla kurduğu güçlü iletişim ve kardeşlik temelli ilişkiler, ta­rım diplomasisinin etkili şekil­de kullanılmasına olanak tanı­yor.

Bu vizyonun sonucu olarak, Dünya Gıda Programı’nın ülke­mizi stratejik gıda stok merkezi olarak görmek istemesi, ülkemi­ze duyulan uluslararası güvenin güçlendiğini gösteriyor. Güney­doğu Anadolu Bölgesi olarak biz de bu sürece güçlü katkılar su­nuyoruz.

2025’in ilk 5 ayında Türkiye’nin Orta Doğu’ya yap­tığı hububat ihracatının yakla­şık yüzde 40’ı, Afrika’ya yapılan ihracatın ise yüzde 36,9’u bölge­mizden gerçekleştirildi. Bu böl­gelerde yer alan ülkelerle kurdu­ğumuz ticari bağlar, ikili ilişkile­rin güçlenmesini sağlıyor. Irak ve Suriye gibi komşularımızla kurduğumuz istikrarlı ilişkiler, jeopolitik dalgalanmalara karşı daha dayanıklı bir ticaret ortamı yaratırken, Afrika’da derinleşen bağlantılarımız bu kıtada uzun soluklu ve sürdürülebilir bir gı­da ticareti modelinin altyapısı­nı oluşturuyor.”