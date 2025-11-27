IGC: Küresel tahıl üretiminde 105 milyon tonluk rekor artış bekleniyor

Uluslararası Hububat Konseyi, 2025/26 sezonunda dünya tahıl üretiminin 2,43 milyar tonla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkacağını öngörüyor.

IGC’nin son raporuna göre, geçen sezon 2 milyar 325 milyon ton olan üretimdeki artışta buğday, mısır ve arpa hasatlarında beklenenden daha iyi gerçekleşmeler etkili oldu. Küresel tahıl tüketiminin ise 53 milyon ton artışla 2 milyar 400 milyon tona yükseleceği tahmin ediliyor.

Konsey, toplam üretim tahmininin bir önceki rapora göre 5 milyon ton artırılmasının da yine bu ana ürünlerdeki verimlilikle ilişkili olduğunu bildirdi. Ağustos ayından bu yana sürekli yukarı yönlü revize edilen tahminler, bu sezonun tahıl piyasalarında arzı güçlü kılmaya devam edeceğine işaret ediyor.

Tahıl üretiminde yüzde 4,3’lük artış ile “tüm zamanların rekoru” beklenirken, geçen yıldan devreden stokların etkisiyle küresel arzın da ilk kez 3 milyar tonu aşarak 3 milyar 49 milyon tona çıkacağı öngörülüyor. Küresel stokların ise 30 milyon tonluk artışa rağmen 2022/23 dönemindeki 623 milyon ton seviyesinin altında kalarak 619 milyon tona ulaşacağı belirtildi.

Küresel tahıl ticaretinin 2025/26 sezonunda 19 milyon ton artışla 442 milyon tona yükseleceği tahmin ediliyor.